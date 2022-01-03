HDP'ye saldıran Sütçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

HDP’ye silahlı ve bıçaklı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, emniyet işlemleri ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. “Silahla tehdit ve yaralama” suçundan savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan saldırgan, serbest bırakıldı.

ANKA'nın haberine göre İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Sütçü'yü "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolle serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

Sütçü'nün 28 Aralık’ta HDP İlçe Örgütü binasına yaptığı silahlı ve bıçaklı saldırıda, Ramazan Dışarı ve partili Aziz Şimşek yaralanmıştı. Saldırı sonrası gözaltına alınan saldırgan, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilirken, saldırganın gözaltı süresi 4 gün daha uzatılmıştı.