HDP binasına saldıran Sütçü için tutuklama talebi

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına bıçaklı ve silahlı saldırıda bulunan Muhammed Eren Sütçü, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, Sütçü’yü “Tehdit ve yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Sütçü'nün, 28 Aralık’ta HDP İlçe Örgütü’ne yaptığı silahlı ve bıçaklı saldırıda, Ramazan Dışarı ve partili Aziz Şimşek yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilirken, saldırganın gözaltı süresi 4 gün daha uzatılmıştı.