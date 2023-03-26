HDP’ye ikinci kez saldıran kişi yine serbest bırakıldı

HDP İstanbul İl Örgütü’ne saldıran Mehmet Bayezit, ikinci defa mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bayezit, 21 Şubat’ta parti binasına giderek, saldırıda bulundu. Emniyet ifadesi ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Bayezit, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Şubat’ta serbest bırakıldı.

Bayezit, 25 Mart’ta yeniden parti binasına gelerek, elindeki sprey boya ile kapı ve duvarları boyadı. Bayezit, polis tarafından Kağıthane’de bulunan evinde gözaltına alındı. Kasımpaşa Karakolu’na götürülen Bayezit, “Mala zarar vermekten” ifade verdi. Bayezit, ifadesinde binanın “rengini” beğenmediğini, bu nedenle boyadığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre savcılığa çıkarılan Bayezit, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bayezit, akşam saatlerinde hakimlik tarafından serbest bırakıldı.