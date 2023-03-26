Cemil Kılıç'a saldırıyı protesto sırasında gericilerden provokasyon girişimi

Eğitim-İş Sendikası dün saldırıya uğrayan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç için evinin önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından evin önüne gelip Kılıç'ı hedef alan gerici bir grup ile Eğitim-İş Sendikası üyeleri arasında gerginlik çıktı. Polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre Eğitim-İş Sendikası üyeleri, saldırıya uğrayan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın Gaziosmanpaşa'da bulunan evinin önünde saat 14.00'da basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay yaptı.

Özbay: Bu karanlık kumpasın azmettiricileri kimlerdir?

Cemil Kılıç'ın uzun süredir tehdit edildiğini vurgulayan Özbay şunları söyledi:

"Siyasal iktidarın ötekileştirişi, hedef gösterici, mezhepçi politikaları ne yazık ki, toplumdaki acı meyvelerini vermektedir. Bunun son örneği, uzunca bir süredir gerici odakların hedef aldığı Eğitim-İş ailemizin bir ferdi olan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın uğradığı sopalı saldırıdır.

Bilindiği üzere; yıllardır ilahiyatçı kimliğiyle İslam'ın tarikat ve siyaset çevrelerinde nasıl çarpıtılarak konfor ve güce tahsil edildiğini yazan ve bu konuda kitapları da bulunan Kılıç, hedef gösterilmiş, ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hukuksuz ve dayanaksız biçimde ihraç edilmişti.

Karanlık odaklar, bu kez işi evinin önünde pusu kurmaya kadar götürmüştür. Yobaz güruhun, bu saldırıya cüret edebilmeleri kadar çarpıcı olan bir diğer ayrıntı ise saldırının ardından olay yerini hemen terk etmeyerek Kılıç'ın önünde tekbir nidalarıyla bekleyişe geçmiş olmasıdır.

Kuşkusuz bu korkunç olay, ivedilikle cevaplanması gereken sorular doğurmuştur. Sopayı tutan vahşi ellerden daha önemlisi, o ellere sopayı kimin tutuşturduğudur. Demokrasinin, hukukun adının geçtiği hiçbir yerde benzerine rastlanamayacak bu karanlık kumpasın, azmettiricileri kimlerdir? Uzunca süredir tehdit aldığını hemen her mecrada belirten Cemil Kılıç, geçen yıl ramazan ayında da tehditlerin dozunun artığını söylemişti. Biz fikir işçisiyiz, fikrimizle bu karanlık zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kılıç: Hepsinin hesabını soracağım

Saldırıya uğrayan Cemil Kılıç ise, "Hepsinin bedelini ödeyecekler. Hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin hesabını soracağız. Geri adım atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Büyük Atatürk bize bu görevi verdi. 'Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' dedi. Ant olsun fikri hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Cemil Kılıç'a destek vermeye gelen Eğitim-İş Sendikası üyeleri ile evin önüne gelerek açıklamayı provoke etmeye çalışan gerici bir grup arasında gerginlik çıktı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı.

'Gazeteciler gözaltına alındı'

Cemil Kılıç'ın yazarı olduğu toplumsal.com.tr'nin haberine göre basın açıklaması gerçekleştiren eğitim emekçileri, açıklama öncesinde bir grup gerici tarafından laf atılarak taciz edildi.

Habere göre açıklamanın sonuna yaklaşılmışken aynı gruptan olduğu düşünülen bir başka şahıs, açıklamayı gerçekleştiren eğitim emekçilerinin ve işlerini yapan basın mensuplarının 50 metre ötesine kadar gelerek "14 Mayıs'ta millet hepinize gerekli dersi verecek" ifadelerini kullanıp "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

Saldırgan şahsı kalabalığa doğru adım atıncaya kadar engellemeyen polis, olayı görüntülemeye çalışan toplumsal.com.tr muhabiri Özgür Avcu ve kameranı Sercan Yılmaz'ı darp ederek, ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınan iki kişinin çektiği görüntülere de el konuldu.

Haberde "Gözaltına alınan muhabir ve kameranımızı polis çemberinden çıkarmak için müdahale etmeye çalışan Toplumsal Medya Grup Başkanı, gazeteci Ali Avcu da polis tarafından itilerek darp edilmeye çalışıldı" denildi.