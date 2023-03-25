Gericilerin hedefinde olan ilahiyatçı Kılıç’a tekbirli sopalı saldırı: Evimin önünde bekliyorlar

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, evinin önünde saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırganların sopalarla “Allahu Ekber” diyerek saldırıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başta Halil Konakcı olmak üzere gericilerin hedefindeki ilahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihraç edilen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç kararın iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç paylaşımında “Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB’in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!” ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Kılıç, 23 yıllık görevi boyunca MEB tarafından 25 kez soruşturma geçirdi, 19 kez dava açıldı, 3 kez sürgün edildi, bir kez açığa alındı.

Gericilerin hedefinde olan ve saldırıya uğrayan Kılıç’ın paylaşımı şöyle:

“Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi.”