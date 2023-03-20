Gericilerin hedef gösterdiği Cemil Kılıç ihraç edilmişti: Yargı, MEB’in işlemini iptal etti

Başta Halil Konakcı olmak üzere gericilerin hedefindeki ilahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti. Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Göreve iade edildi: Hukuka aykırı bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihraç edilen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç kararın iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıç paylaşımında “Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB’in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!” ifadelerini kullandı. Cemil Kılıç, 23 yıllık görevi boyunca MEB tarafından 25 kez soruşturma geçirdi, 19 kez dava açıldı, 3 kez sürgün edildi, bir kez açığa alındı.

Göreve iade kararı sonrasında soL'a konuşan Kılıç, sevinçli olduğunu söyledi ve hukuksuz kararın yargı tarafından bozulduğunu ekledi.

Kılıç şunları söyledi:

"Yargının isabetli karar vermesinden dolayı mutluyum. Gerici çevreler, tarikatlar ve bir devlet memuru olan Diyanet çalışanı olan imam Halil Konakçı hedef göstermiş ve büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı bana karşı. Ve bütün bu linç kampanyası sonucu hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiştim. Eğitim-İş sendikası ve avukatımız Burak Sabuncu bunu yargıya taşıdı ve yargı, MEB’in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. 30 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı beni işe geri başlatmak zorunda. Tersi durumda, yani göreve iade olmazsa, suç duyurusunda bulunacağız. Şu an için ben yeniden göreve başladığıma ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın bana kararname göndermesini bekliyorum."

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının, ihraca ilişkin 3 gerekçe gösterdiğini söyleyen Kılıç gerekçelerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Akşener’e kitap hediye etmesi olduğunu belirtmişti.

Kılıç, bu 3 gerekçeyi şöyle sıralamıştı: