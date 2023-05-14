HDP'nin YSK temsilcisi: Anadolu Ajansı, AKP Genel Merkezi'nden aldığı verileri paylaşıyor

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “Anadolu Ajansı’na itibar etmeyin. Anadolu Ajansı, AKP Genel Merkezi'nden aldığı verileri paylaşıyor” açıklamasında bulundu.

HDP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyen Tiryaki, şöyle konuştu:

“Tahmin ettiğimiz ve ön gördüğümüz gibi ilerliyor. Açıklamalarımızın başında Anadolu Ajansı’nın manipülatif haber ve yayınlar yapacağını söylemiştik. AKP Genel Merkezinden aldıkları rakamları paylaşıyorlar ama kısa süre içerisinde çark etmek zorunda kaldılar. Ben sadece birkaç rakam verirsem ne demek istediğimi anlarsınız.

Saat 18:30’da ilk verileri açıkladılar. AA’nın ilk verilerine göre Erdoğan’ın oyu yüzde 59,4’tü. Bunun üzerinden yarım saat geçmeden 55,5’e indirdiler, şu anda da yüzde 54 diyorlar. Anadolu Ajansı’nın verdiği rakamları doğru kabul edersek; AKP Hakkari’den 3 milletvekili çıkarıyor, Mardin’den 4 milletvekili çıkarıyor, bir milletvekilini Millet İttifakı, birini de bağımsız alıyor. Yeşil Sol Parti Hakkari ve Mardin’den milletvekili bile çıkaramayacak Anadolu Ajansı’nın verileri doğruysa, ki bu verilerin hiçbiri doğru değil. YSK’nin elinde veriler var ve bunlar henüz çok düşük oranda, yüzde 1’inde. YSK’nin elindeki verilere göre bile Sayın Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 47’nin üzerinde, Erdoğan’ın oy oranı da yüzde 46’larda. Bu rakamlar henüz tam olarak tablonun görünmesi açısından yeterli değil.

'Anadolu Ajansı AKP’nin propaganda başkanlığı gibi çalışıyor'

Ben size birkaç çarpıcı örnek verebilirim. Yüzlerce sandıktan örnek verebilirim. Yüzde 90 oy aldığımız sandıkları verebilirim ama bunlar gerçek tabloyu göstermeye yetmiyor. Elimize veriler geliyor. Islak imzalı sandık seçim sonuçlarını sistemimize yüklüyoruz. Genel tablo da gerçekten siyasi tablo da değişecek. Cumhurbaşkanı değişecek. Bunu kısa süre içerisinde hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlarımızdan istediğimiz tek şey bu manipülasyonların hiçbirine itibar etmesinler. Anadolu Ajansı AKP’nin propaganda başkanlığı gibi çalışıyor.

'Cumhurbaşkanı'nı göndereceğiz'

Bu verilerin hiçbirisine hiç kimse itibar etmesin. Emin olun bütün veriler muhalefet partilerinin ve bizim elimizde var. Tarih değişiyor. İktidarı göndereceğiz, Cumhurbaşkanı'nı göndereceğiz. Lütfen görevli arkadaşlarımız görev yaptıkları sandıkları terk etmesinler. İlçe seçim kurullarındaki arkadaşlarımız görevlerinin başında olsun. Resmin yaklaşık olarak görünür olduğu anda da bütün verileri ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Şu anda paylaşacağımız veriler gerçek resmi yansıtmayabileceği için sizlerle paylaşmıyoruz. Yoksa yüzde 20’nin üzerinde sandık sonuç tutanağı elimizde. Günün ilerleyen saatleri içerisinde bu verileri sizlerle paylaşacağız.

Anadolu Ajansı’na itibar etmeyin. Anadolu Ajansı, AKP Genel Merkezi'nden aldığı verileri paylaşıyor. Emin olun ki kendilerine servis ettikleri biçimde paylaşıyorlar. İtibar etmeyeceğiz. Bizim elimizdeki verilere göre hedeflediğimiz oy oranını da hedeflediğimiz milletvekili sayısını da elde ediyoruz.”