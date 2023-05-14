HDP'nin YSK temsilci: Urfa'da açık oy kullanılmaya devam ediliyor

HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Tiryaki, şunları söyledi:

“Bütün çağrılarımıza ve uyarılarımıza rağmen Antep ve Urfa’daki sorunlar çözülebilmiş değil. Vatan Partisi, Antep’te 4 bin 83 kişiyi sandık kurulu üyesi olarak bildirmiş. Bu kişilerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde bu görevin farkında değil. Kendilerine bilgi verilmeden sandık kurulu üyesi olarak yazılmış 4 bin 83 kişi. Bu, bir milletvekilinin hangi siyasi partiden seçileceğini belirleyecek kadar önemli bir rakam. Bu kentin seçim sonuçlarına etki edebilecek bir rakam. Buradan bir kez daha yineliyoruz. İlçe seçim kurullarının herhangi bir olumsuz tavrı yok, çağrılarımıza olumlu yanıt verdiler. Sandık kurulu üyesi olarak yazılmış kişilere gelmeleri durumunda 142 Belgesi vereceklerini, kolaylık sağlayacaklarını söylediler.

Vatan Partisi adına bu hukuksuzluklara neden olanların tamamına ilişkin savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, takipçisi olacağız. Bu hukuksuzluk nedeniyle yargılanmaları için elimizden gelenin tamamını yapacağız.

'Urfa'da açık bir biçimde oy kullanma uygulamaları devam ediyor'

Yine aynı şekilde Urfa’da açık biçimde oy kullanma uygulamaları devam ediyor. Bu o kadar pervasız bir hal aldı ki, bu biçimde oy kullanılması sosyal medyada rahat bir şekilde paylaşılabiliyor. Yüzlerce kişinin açık biçimde Erdoğan lehine oy kullandığına dair görüntüler var. Kamu görevlilerini, valiliği, güvenlik birimlerini önlem almaya çağırıyoruz."