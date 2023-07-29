HDP'nin yerel seçim planı netleşiyor

Kapatma davası nedeniyle HDP’nin çalışmalarını sürdürdüğü Yeşil Sol Parti’de, 2019’daki yerel seçimlerin aksine 2024’teki yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkarma görüşü “ağır basıyor.”

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, “HDP aday çıkarmamalı anlayışına itiraz ediyoruz. Aday çıkarmak HDP’nin de hakkı. Doğal olan aday çıkarmak” değerlendirmesi yapılırken, Yeşil Sol’un adının “tarihsel mirası sahiplenen bir adla değiştirilmesi talebi olduğu, bu noktada ‘halkların’ kavramının kabul gördüğü ve yeni adın bu çerçevede olabileceği” belirtiliyor.

2019’da bazı büyükşehirlerde aday çıkarılmamasını “istisna” olarak nitelendiren partide “tüm illerde aday çıkarma” düşüncesi dillendiriliyor.“Ülkeyi yönetme iddiasındaki her siyasi partinin hem milletvekilliği hem Cumhurbaşkanlığı hem de yerel yönetim seçimlerinde aday çıkarmasının olağan olduğunu, çıkarılmamasının ise istisna olacağını”vurgulayan parti yöneticileri, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirtiyor.