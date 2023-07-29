Emekli maaşları için zam hesapları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılı 3. enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ilk toplantısında Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı. 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu.

Oran maaşlara nasıl yansıyacak?

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Yüzde 31,92 zam oranı ile yeniden hesaplandığında bu rakam 9 bin 894 TL yani yaklaşık 10 bin TL civarında olabilir.

Burada yapılacak düzenlemeyi teknik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütecek. Çalışmanın bütçe gerçekleştirmesini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.

Ocak 2024 emekli maaşı refah payı ve en düşük emekli maaşı için rakam konusunda son kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.