HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada yeni gelişme

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP Kapatma Davası’ndaki esas hakkındaki görüşünü partiye tebliğ etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre mütalaa, AYM tarafından bugün mesai saati bitimine 10 dakika kala 16.50’de HDP Genel Merkezi’ne ulaştırıldı.

Şahin’in esas hakkındaki görüşünün yer aldığı iki zarf tebliğ edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki görüşü 41 sayfadan oluşuyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünde HDP'nin kapatılması talebini tekrarlamıştı.

Yüksek Mahkeme, HDP'nin, siyasi yasak istenen partililerin savunmalarının da Başsavcılığa gönderilmesi yönündeki talebini reddetti. Ayrıca daha önceki görevleri nedeniyle AYM üyesi İrfan Fidan hakkındaki HDP'nin reddi hakim talebi de reddedildi.

HDP’ye tebliğ edilen esas hakkındaki görüş ardından 1 ay içinde ek süre talebinde bulunmaması halinde parti esas hakkında savunmasını sunacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu aşamalarda istenebilecek ek süre taleplerini de Anayasa Mahkemesi değerlendirecek.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Oy çokluğuyla karar verilebilecek

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesi’nin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.