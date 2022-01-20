HDP'den Semra Güzel açıklaması: Dosyayı 5 yıl bekletip kumpasın parçası olarak kullandılar

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Karma Komisyonu üyesi milletvekilleri, HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan toplantıya dair Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

"AKP medyasıyla 10 günü aşkın bir süredir milletvekilimiz ve partimiz hakkında bir linç kampanyası yürütüyor" diyen Beştaş, sözde gizli dosya diyenlerin günlerdir medyaya servis yaptığını, şimdi de komisyon toplantısını vekillere ve basına kapatmaya çalıştığını dile getirdi.

Karma Komisyon'un yargılama yolunun açılıp açılmayacağına karar vereceğini hatırlatan Beştaş, komisyon üyelerinin zaten kararını verdiğini, komisyon üyesi Ali Özkaya'nın bu konuda, Semra Güzel'e ilişkin 10 tane tweet attığını dile getirdi.

Beştaş Özkaya'nın basına servis edilmeyen, soruşturma dosyasından fotoğraflar paylaştığını da dile getirdi. Beştaş, "Bu dosya, gizli denilen dosyayı AKP'li vekiller servis etmiş. Bu dosyada hukuk, masuniyet karinesi AKP'li vekiller eliyle yok edilmiş. Bu komisyonda Ali Özkaya görev yapamaz, suç işlediğini söyledik. Ben vatan millet için suç işlerim dedi, ilan etti" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gizlilik kararı olan dosyayı AKP'li vekillerin 5 yıl beklettiğini, zamanını kendilerinin belirlediğini ve bir kumpasın parçası olarak linç kampanyası yürüttüğünü, bunun bir kumpas olduğunu dile getirdi.