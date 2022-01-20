Özlem Gürses 'aday olmayacağım' diyen ismin Millet İttifakı'nın adayı olacağını öne sürdü

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının İYİP Genel Başkanı Meral Akşener olabileceğini iddia etti.

Gürses'in iddiası şöyle:

"Fatih Altaylı bugün bir yazı yazdı. Ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olmayacak ama Ekrem İmamoğlu’nu da aday yapmayacak dedi. O zaman bir soru ortaya çıkıyor. Peki aday kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı da aday yapmayacaksa aday kim olacak şeklinde bir soru gündeme geliyor. Valla o soruya verilen en popüler cevaplardan biri Meral Akşener oldu bugün. Ben birkaç kişiyle konuştum. Dediler ki Meral Akşener’in adaylığı giderek güçleniyor. Yani ilginç, Meral Akşener bizzat Halk Tv ekranlarında ben Cumhurbaşkanı falan olmak istemiyorum, Başbakan olacağım dedi."