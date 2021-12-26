HDP'nin Diyarbakır'daki Gençlik Kongresi'nde en az 12 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi’nin 3. Olağan Kongresi Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Kaplan City Salonu’nda yapıldı.

Sancar: Büyük barışı getireceğiz

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar gençlere "Sizlerle bu ülkeye büyük barışı getireceğiz. Buna inanıyoruz. Bu hırsız ve soyguncu, talancı ve yalancı iktidarı ilk seçimde göndereceğiz" diye seslendi.

Sancar "Bu iktidar ilk seçimde gidecek bunu sağlayacak olan biziz ve sizlersiniz. Bu ülkeye erken seçim gelsin diye bu iktidar erken seçimi hemen şimdi yapsın diye çağrılarımızı da mücadelemizi de sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki ilk seçimde onları göndereceğiz. Yeni yaşamın yolunu açacağız. Bu ülkede büyük barışa, yeni yaşama demokrasiye özgürlüğe giden yollarda anahtar bizdedir. Sizdedir. Önümüze koydukları o paslanmış kilitlerini HDP olarak sizlerle beraber bir anahtar olup açacağız" dedi.

Aydeniz: İmralı'nın kapıları açılmalı

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ise, "İmralı’dan başlayarak her alana tecridi yaydılar. Bugün özgürlüğün sesini, barışın sesini kısmaya çalışıyorlar. Tecritle Sayın Öcalan’ın sesini kesmek isteyenler gelsin bu salona baksınlar. Sayın Öcalan, gençler için, Kürtler için kırmızı çizgidir" dedi. Aydeniz "Bir an önce İmralı’nın kapıları açılmalıdır. Savaş politikaları derinleşiyor, bunun temel nedeni tecrittir. Bunun dünyada örneği de yok. Sayın Öcalan’ı teslim almaya çalışıyorlar. Bir kez daha buradan söylüyoruz, Sayın Öcalan’ı, Kürtlerin iradesini hiçbir zaman teslim alamazsınız" diye konuştu.

En az 12 gözaltı

HDP Gençlik Meclisi üyesi Esengül Kılıç, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın yaptığı konuşmaların ardından, kongrede HDP Gençlik Meclisi’nin Yürütme Kurulu da seçildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kongrenin sona ermesinin ardından HDP Gençlik Meclisi üyesi en az 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.