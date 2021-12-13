HDP İstanbul İl Eş Başkanı: Kitleselliği kıskananlar soruşturmayı uygun görmüşler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan soruşturmaya ilişkin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü "Kongrenin etkisi çok fazla olduğu için kriminalize etme çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama oradan onlara bir şey çıkmaz" dedi.

Encü soL'a yaptığı açıklamada soruşturmayla ilgili henüz Emniyet'in paylaştığı metnin dışında bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

'Bu coşkuyu kırmaya yönelik bir şey'

Soruşturmaya ilişkin yorumunu sorduğumuz HDP İstanbul İl Eş Başkanı Encü "Açıkçası orada 'mecali kalmadı, tabanı bir araya getiremiyorlar artık, miting yapamıyorlar' diyen anlayışa karşı halkımız o salonu tıka basa doldurup en güzel yorumu yaptı. Bu coşkuyu, kitleselliği kıskananlar böyle bir soruşturma uygun görmüşler. Bu coşkuyu kırmaya yönelik bir şeydi" dedi.

Encü "Biz çok fazla işin orasında değiliz. Biz halkımızla birlikte hukuk mücadelesini daha fazla yükselteceğiz. Kongrenin etkisi çok fazla olduğu için kriminalize etme çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama oradan onlara bir şey çıkmaz" diye belirtti.

HDP İstanbul Örgütü'nün dün yapılan 4. Olağan Kongresi’nde il eş başkanları Ferhat Encü ve İlknur Birol olmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Abdullah Öcalan için atılan sloganlar ve “örgütsel” marşların okunmasını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunduğu kongre için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.