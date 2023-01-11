HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararını canlı yayında açıkladı: Artık çok az kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı adayı göstermeleri başlığında açıklamalarda bulundu.

"Aday belirlemek için çalışmalarımızı yaptık, 2,5 ay geçti ve çalışmalar belli bir olgunluğa ulaştı. Pervin Başkanımız açıkladı, adayımızı açıklayacağız diye. Adayımızı çıkaracağız, artık çok az bir süre kaldı" ifadesini kullanan Sancar, "Cumhur İttifakı'na yarasın ya da birilerine olumsuzluk yaratsın diye değil. Biz bir iddiayla gireceğiz, ikinci tura kalsın diye bir aday belirleyeceğiz. Altılı Masa'nın tekli mi çoklu mu gireceği belli değil, biz neden bunu bekleyelim. Hemen araştırma yaptırdık, yüzde 74 Kürt şehirlerinde adayımızı çıkarmamız gerektiğini söyleyenler. Bizim taban buna çok büyük bir destek verdi" diye konuştu.

Sancar, "Altılı Masa doğrudan kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutabakat arayışına girerse adayımızı çekeriz demiyorum ama böyle bir arayışa girerlerse hayır demeyiz. Bunun sonucunda formüller bulmak mümkündür" açıklamasında bulundu.