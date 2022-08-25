HDP'nin çağrısını yaptığı 'Demokrasi İttifakı'nda son aşamaya gelindi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Demokrasi İttifakı” çağrısıyla bir araya gelen Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP), Kadıköy’de bulunan TİP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada ittifak çalışmasının tamamlanmasında son aşamaya gelindiği belirtilerek şöyle denildi:

"Emekçilerin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çiftçilerin ve üreticilerin taleplerini ve mücadelelerini ortaklaştırmak üzere sürdürdüğümüz ittifak çalışmasını tamamlama aşamasına geldik.

Yaşadığımız ve her gün daha da derinleşen ekonomik, sosyal ve siyasal kriz karşısında toplumsal adalet, eşitlik ve güçlü demokrasi temelinde değişim mücadelesini ortaklaştıracak bu ittifakın mücadele ilkelerini, siyasal program çerçevesini, seçimler öncesini ve sonrasını kapsayan yol haritasını Eylül ayında kamuoyuyla paylaşma kararına vardık.

Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun davranma konusunda kararlıyız."

Halkevleri çekildi

Yapılan toplantıya Halkevleri’nin temsilcileri katılmadı.

Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Mustafa Eberliköse Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada İstanbul’da yapılan toplantıya “çekildikleri” için katılmadıklarını, Halkevleri olarak kendi programlarını oluşturduklarını ve buna dair çalıştıklarını söyledi.

Eberliköse önümüzdeki günlerde konuya dair detaylı açıklamanın Halkevleri Başkanı Nebiye Merttürk tarafından bir söyleşiyle kamuoyuna açıklanacağını söyledi.