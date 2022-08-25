Kemal Okuyan: Böyle bir Türkiye'de ve dünyada biz diyoruz ki, çözüm var

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol Parti PM Üyesi İsmail Hakkı Tonbul, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) MK Üyesi Kurtuluş Kılıçer ve Devrim Hareketi Sözcüsü Erçin Fırat bugün Tele 1'de Zeynel Lüle'nin moderatörü olduğu "Gerçeğin İzinde" programına konuk oldu.

Programda Sosyalist Güç Birliği'nin hedefleri ve gelecek adımları ele alındı. Ayrıca programda cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, muhalefetin durumu, Türkiye'nin iç ve dış politikalarında meseleler konuşuldu.

'Ortaklaşılan bir zeminde bir araya gelmek zorunlu ve iyi'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

(Sosyalist Güç Birliği ve diğer siyasi ittifaklar) Tabii bizim Sosyalist Güç Birliği'ni kurmamızı gerektiren Türkiye'yi yaratanlar, karşımızda olsaydı daha iyi olurdu. Neden ihtiyaç duyuldu böyle bir birlikteliğe? Buna çok değişik düzlemlerde yanıt verebiliriz. Bizler yeni bir siyasi mücadeleye girmiyoruz. Her birimizin örgütü ve bulunduğu bir siyasi parti var.

Ama çok açık ki, Türkiye'nin temel meselelerinde güçleri yan yana getirmek, ortaklaşılan bir zeminde belli ilke ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmek hem zorunlu hem de iyi bir şey. Dolayısıyla bizlerin ayrı siyasi partiler olmamızın nedenleri ortadan kalkmış değil. Öte yandan, birlikte yapabileceğimiz şeyler olduğunu bilerek hareket ettik.

'Türkiye'de gerçek bir alternatif mümkün ve zorunlu'

Birlikte yapabileceğimiz şeylerin başında da şu geliyor: Türkiye'de düzen içi çözümlerin yeterli olmadığını söyleyenlerin yan yana gelerek, Türkiye'de gerçek bir alternatifin mümkün ve zorunlu olduğunu göstererek, burada güçlerimizi birleştirmek.

Bir başka açıdan daha bunu söyleyebilirim: Türkiye'de sol; en geniş anlamıyla solu kullanmıyorum burada, devrimci solu, sosyalist solu veya bu düzenin dışındaki solu kastederek söylüyorum. Siyaset ikliminde her daim bize dönük olarak, eninde sonunda daha büyük bir güce sığınması gereken bir grup olarak yaklaşıldı. Belki bunda bizim de hatalarımızın payı var.

Öte yandan da Sosyalist Güç Birliği'nde güçlerini bir araya getiren siyasi oluşumlar ve buraya destek veren aydınlar, sendikacılar, bireysel düzeyde destek verenlerin kanaati şudur ki, Türkiye'de sosyalist hareketin kendi göbeğini kestiğini ilan etmesi, bağımsız bir güç olarak kendi tavrını koyması.

Bu zorunluluktan hareket ederek de güçlerimizi birleştirmeyi düşündük. Çünkü şu önemli bir şey: Türkiye'de birden fazla siyasi hareketin bu ortamda yan yana gelip, "Biz başka güçlerin gölgesi üzerimize düşmeden, düzen değişikliği arayışı içerisinde olan ve emekçi halka gerçek bir alternatif sunabiliriz. Biz buradayız" diyebiliriz. Biz bunu gösterdik. Bu kendi başına bir anlam taşıyor.

'Bizim yaşamayı savunmamız lazım, dünyayı savunmamız lazım'

Ama tabii bunun ötesinde bir değeri var. Memleketin hali korkunç durumda. Aslında dünyanın tamamı korkunç durumda. Artık mevcut kurulu düzen ne dünyada ne de Türkiye'de dikiş tutmuyor. Bugün Türkiye'de, şimdi Ağustos'un sonlarına geliyoruz, kimsede bir iyimserlik yok. Ne Türkiye'nin ekonomisine ilişkin, sokaktaki insana baktığımızda insanlar yaşadıklarına neredeyse pişman. Halbuki yaşam ve dünya çok güzel. Bizim yaşamayı savunmamız lazım, dünyayı savunmamız lazım.

Şu anda insanlar yaşamaktan bıkmış durumdalar ya da nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Böyle bir Türkiye'de ve dünyada biz diyoruz ki, çözüm var. Gerçekten de çözüm var. Nedir peki o çözüm. Paranın gücünün ve dinin gücünün egemen olduğu dünyadan kurtulsak, aslında insanlık önünü temizler.

'Bir alternatif var, kurtuluş mümkün'

Aslında her şeyi belirleyen de o paranın gücü dediğimiz şey. Emperyalizm aslında onun ürünü. Türkiye’de yaşadığımız eşitsizlikler, adaletsizlikler bunun ürünü. Sosyalist Güç Birliği, bu temel ilkeden hareket ediyor. Aslında dünyadaki meseleler, Türkiye’de sorunlar çok da karmaşık değil. Bugünkü sistemden kaynaklı. Bu sistemi de ne ifade ediyor? Paranın gücü, paranın egemenliği ya da parayı elinde tutanların, zenginliği elinde tutanların egemenliği.

Şimdi o açıdan demek ki, bağımsız güç olması sosyalistlerin. Öte yandan da bir alternatif var. Kurtuluş mümkün Türkiye’de. Bunu söyleyen bir güç birliği bu.

Bir de tabii, 20 yıldır bu ülkeyi karartan bir iktidara karşı en etkili mücadeleyi vermek için birleşmiş bir güç birliği bu. Ben bu açıdan, çok önemli ve değerli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama asıl kısmı bundan sonrası. Bu işin toplumsallaşması, geniş halk kitlelerine ulaşması... Bunun için büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor üzerimize.

'Yetmez ama evet’çilere bakış

Bir kere şuradan başlayayım: “Yetmez ama evet” bizim sol kültürümüzde, çok olumsuz bir yaftadır. Biz o dönemde, burada bulunan herkes ve tabii ki başka kişi ve örgütler, çok ciddi bir mücadele verdik. AKP’den gelecek hiçbir şeyin bu memlekete fayda sağlamayacağı keskinliğiyle davrandık. Tabii bunun gerekçeleri vardı. Doğuştan AKP düşmanlığı değil, AKP’ye dönük karşıtlığımızın bir karşılığı vardı ve çok ciddi mücadele yürüttük o dönemde. Hem AKP’ye karşı hem de AKP’yi aklamaya dönük bu “yetmez ama evet” argümanına karşı. O yüzden içimiz rahat. Ama içimizin rahat olması yetmiyor. Başarılı olamadık ya da yeterince güçlü duramadık ki AKP halen iktidarda.

'Biz seçim olmasaydı da bu görüşmeleri yürütüyorduk'

(Seçimlerde Sosyalist Güç Birliği’nin tavrı) Sosyalist Güç Birliği bir parti değil. Sosyalist Güç Birliği’nde farklı program ve hedefleri olan partiler yan yana geldi. Zaten farklı program ve hedeflerimiz olmasaydı, aynı partide olurduk. Bir de sadece partilerden ibaret değil. Aydınlar var, onlarda da ibaret değil; henüz örgütlü olmayan veya burada bulunan bütün örgütlerle dost olan ve örgütlü mücadeleye inanan birçok kişi var.

Ne yaptık biz? Sosyalist Güç Birliği’nin metni, bizim senedimiz. Oraya imzasını koyan siyasi partiler veya kişiler, “Biz bu doğrultuda davranacağız, bunu taahhüt ediyoruz” dediler. Burada yeni olan şu: İttifaklar dendiğinde, işte seçime gidiyoruz, milletvekilliği pazarlıkları yapılıyor, kim aday yapılacak diye. Tersinden başlıyorlar işe. Biz ise seçim olmasaydı da bu görüşmeleri yürütüyorduk zaten. Öncesine gitmeyeceğim ama bu görüşmeler seçim nedeniyle başlamadı. Türkiye’de bir alternatif yaratmak, emekçi halkın yaşadığı mevcut sorunlarını bir örgütlü mücadeleyle yanıt üretmek için başladık görüşmelere. Seçim de bunun bir parçası.

'Bu metin Türkiye'nin meselelerini de çözümleri de tarif ediyor'

İmzaladığımız senet, uyacağımızı taahhüt ettiğimiz bu çerçeve, tek tek her birimizi her açıdan ifade etmiyor. Yani tek başına Sol Parti olsaydı, tek başına Türkiye Komünist Hareketi olsaydı, tek başına Devrim Hareketi olsaydı veya tek başına Türkiye Komünist Partisi olsaydı; o zaman başka bir şey çıkardı ortaya. Dolayısıyla bu metinde “Şöyle eksikler var” diyen herkese hak vermek de mümkün. En azından bazı şeylere bazı şeylere hak verebiliriz.

Üstelik de bu boş bir metin değil. Türkiye’de bir yurttaş olarak söyleyeyim bunu, örgütlü bir insan değil, sadece yurttaş olarak; bu metin, Türkiye’nin hem temel meselelerini tarif ediyor hem de çözüm yolunu işaret ediyor. Bu açıdan önemli. Bizim hareket zeminimiz bu.

'Bir alternatife işaret ediyoruz'

Önümüzde, seçimler dahil, birçok bilinmeyeni içeren ve özellikle seçimden sonra çok da zorlu geçeceği açık olan bir dönem açılıyor. Biz burada bu metin etrafında, her an her gün bir değerlendirme yaparak doğru olan tavrı almaya çalışacağız. Dediğim gibi, bir taahhüdümüz var: Bu metnin dışına çıkamayız. Bu çok önemli.

Seçimlerde demek ki ne yapamayız biz? İki şeyi yapamayız. Hangi seçim olursa olsun, cumhurbaşkanlığı veya parlamento seçimi, orada söyleyeceğimiz sözün bu metne uygun olması lazım. Demek ki, bir alternatife işaret ediyoruz. Nedir o alternatif? Laiklik, bağımsızlık, emekçi halkın çıkarlarını savunmak, kamuculuk. Bunlardan vazgeçemeyiz.

İkincil olarak, AKP iktidarıyla mücadele. Bunu da taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız neyse, buraya uymak zorunda.

'Kimsenin kuyruğuna takılmayacağız'

Burada bir güçlük var, o güçlük de şu: Bizim bu metinde işaret ettiğimiz çözümle seçimde ortaya çıkacak sıkışma arasında çözmemiz gereken bir problem var. Çünkü bizim işaret ettiğimiz şey, bir seçimle değişebilecek ya da çözülecek bir mesele değil. Örgütlü halkın mücadelesiyle ve gerçekten de kolaycılıktan uzak, gerçek çözümün sokakta, fabrikada, okulda, mahallelerde örgütlü bir halkın mücadelesiyle yükseldiği bir şeye işaret ediyoruz. Bu tabii ki çok kolay değil. Öte yandan da seçim de önemli.

Bizim bu seçimde Türkiye toplumunda biriken AKP öfkesiyle duygudaşlık geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü onun bir parçası biziz. Türkiye’de AKP karşısında ikirciksiz davranan bir kuvvetiz. Başkaları gibi “Aldatıldık” falan demedik.

'Biz de bu duygunun bir parçasıyız'

Biz AKP’yi yeni kavramıyoruz, 20 yıl önce de bu tavırdaydık. Örneğin Millet İttifakı’ndaki bazı unsurlar gibi. Ya da “3 yıl öncesine kadar iyiydi” falan demiyoruz. Biz daha AKP iktidara gelmeden, AKP’yi teşhis etmiş bir oluşumuz. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, toplumda “gitsin artık şunlar” duygusu. Biz duygularla hareket etmeyiz, siyaset yapıyoruz, siyasi mücadele veriyoruz ama öte yandan da bu duygu çok değerli. Bu duygunun bir parçasıyız biz.

Güçlüğü nasıl çözeceğiz? Sözümüzü hiç esirgemeyeceğiz bir kere. Bütün bu süreçte Sosyalist Güç Birliği, altına imza attığımız program ya da ilkeler doğrultusunda sözünü söylemeye devam edecek. Bu birincisi. İkincisi, biz kimsenin kuyruğuna takılmayacağız. Bir başka gücün, bu düzen içerisinde siyaset yapan bir gücün parçası değiliz. Bağımsız bir gücüz.

'Ortak davranma iradesi geliştireceğiz'

Şunu yapmayacağımızı ilan ettik: Erdoğan’ın yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir tutumumuz olmayacak. Bunu nasıl hayata geçireceğimizi kafa kafaya verip bulacağız. Artık sadece TKP olarak karar verme şansımız yok.

Ortak davranma iradesi geliştireceğiz. Zaten bunu taahhüt ettik. Sol Parti için, TKH için, Devrim Hareketi için de aynı şey geçerli. Bunu buluruz.

'Birbirimize güç vermek zorundayız'

Parlamento seçimlerinde, burada bulunan siyasi partilerden şu anda 3 tanesi seçime girme yeterliliği elde etmiş durumda. Tüm partiler için aynı şey geçerli. Bu metin doğrultusunda davranmayı taahhüt ediyoruz. Bunu nasıl hayata geçireceğimiz, şimdi ittifakların seçimdeki önemi son yapılan düzenlemelerle değişti.

Öte yandan biz birbirimize güç vermek zorundayız. Bakın, bugün gündemde olan diğer ittifaklardan önemli farkımız şudur: İttifak olduğunuz kesimlerin gelişmesini istersiniz. Dostluk budur siyasette. Ayrımlarımız var, çünkü ayrı siyasi partileriz. Öte yandan da bir güç birliği oluştuysa, artık o güç birliği diğer unsurlarla birlikte gelişmeyi gözetmek zorundadır. Bunu istemek zorundadır. Dolayısıyla ne olursa olsun. Ayrı ayrı partilere gireceğiz seçimlere veya bir ittifak olarak girsek dahi sonuçta kendi partilerimiz için oy isteyeceğiz.

'Türkiye’nin meseleleri sandığa sığabilecek kadar basit değil'

Bunu yaparken hem bu metne bağlı kalacağız hem de birbirimizin ayağına basmadan, birbirimizin gelişmesi ve güçlenmesi için uğraşacağız. Bunlar zor mu? Zor. Ama bunları yapabilecek birikimimiz ve iddiamız var. İddiamız da şu: Türkiye’nin meseleleri sandığa sığabilecek kadar basit değil. Sığmayacak. Bunu söylediğimiz zaman “karamsarlık yayıyorsunuz” falan diyorlar. Karamsarlık yaymıyoruz biz, gerçekçi konuşuyoruz.

Türkiye önümüzdeki seçimlerde alınacak sonuçlardan bağımsız olarak seçim sonrasında da çok zor bir döneme giriyor. Şu anda bu zorlukları görüyoruz, emekçi halkın durumu ortada. Hayat pahalılığı, bu kışın nasıl geçeceğini kimse bilmiyor. Hem faturalar açısından hem de gıda açısından. “Türkiye ilk kez kıtlıkla karşılaşabilir” diyen uzmanlar var. Bu detaylara girmek istemiyorum ama zorlukları ortada.

Şu çok önemli: “Bunları sandıkta çözeriz” diyen herkes yalan söylüyor. Öyle basit değil çözüm. Yani “Biz geliriz iktidara, sorunlar çözülür”, yok böyle bir şey. Bu halkı aldatmaktır.

'Halka yalan söyleyemeyiz'

Biz halka şunu söylüyoruz: Gelin, güçlerimizi birleştirelim. Laik bir ülke, bağımsız bir ülke, kamu değerlerini ve toplumcu değerleri öne çıkaran bir ülke. Diyorlar ki, bu nasıl mümkün? Çok basit. Türkiye’de bu saydıklarımı istemeyenler, yüzde 2-3'lük bir azınlıktır. Bunun dışındaki büyük çoğunluğun çıkarları, saydığımız ilkelerde.

Eğer biz bu toplumu bu ilkeler doğrultusunda ayağa kaldırırsak; Türkiye’nin temel meseleleri, sandıkta çözülmesi zor olan meseleler çözüme kavuşur. Biz seçime giderken bunu söyleyemeyiz. Halka yalan söyleyemeyiz.

Sosyalist Güç Birliği şunu demeyecek ki: “Sandıkta bizi destekleyin, bir ortalığı güllük gülistanlık yapalım”. Türkiye’de hiç kimsenin, hiçbir bireyin böyle bir gücü yok. Eğer biz toplum olarak örgütlü davranmazsak Türkiye daha büyük karanlığa doğru gider.

'Her karanlığın bir çıkışı vardır'

Şunu söylemek zorundayız: Erdoğan gider, daha büyük bir karanlık gelir. Karanlığın sonu yoktur. Her karanlığın bir çıkışı vardır, buna güveniyoruz, insanlığa güveniyoruz. Karanlıktan sonra aydınlık gelecektir. Ama mücadele edersek. Kolaycılığa kaptırırsak...

Benim de belli bir yaşım var. Demirel’i yaşadık, Demirel’i birden fazla kez yaşadık. Evren’i yaşadık, Turgut Özal’ı yaşadık, Tansu Çiller’i yaşadık. Hep deniyordu ki bize “Aman şunlardan kurtulalım”, kurtulunmaz öyle. Geldik şimdi Erdoğan’a 20 yıldır. Ama bu bir süreklilik. Daha öncesine gitmeyeyim. Menderes’ten beri süreklilik. Ne hale getirdiler bu ülkeyi?

Menderes’e laf söylemenin suç haline geldiği, bakın iktidardan bahsetmiyorum muhalefetin dahi Türkiye’deki bugünkü önemli sorunların kaynağında olan Demokrat Parti iktidarını eleştirmenin bile, bizim mahallede dahi, suç sayıldığı bir ülke haline geldik.

'Kolaycı çözümlerden uzak durursak ayağa kalkarız'

Bizim sözümüz basit. Kolaycı çözümlerden uzak durduğumuz sürece Türkiye’yi ayağa kaldırmak kolaydır.

Erdoğan’a yardımcı olacak bir tavrımız olmayacak. Ama bu bağımsız tavrımızı ortaya koymayacağımız anlamına gelmiyor. Biz bunun yöntemlerini bulabilecek kadar yaratıcı insanlarız.

Sosyalist Güç Birliği’nin önemli özelliklerinden bir tanesi, Türkiye’nin önemli bir birikimini temsil etmemiz. O birikim seçimlerin her kademesinde, cumhurbaşkanlığı olsun parlamento seçimlerinde olsun, devrimci bir tavrı ortaya koyacaktır.

'Sığıntı gibi başkalarını desteklemeyeceğiz, o dönem bitti'

(Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmesi halinde tutum) Bir değerlendirme sürecindeyiz. Bu süreçte, tekrar ediyorum, yapmayacağımız şeyler ortada. Kimsenin kuyruğuna takılmayız. Bu anlamda, alışılmış anlamıyla destek vermeyiz. Daha açık ve net söyleyelim. Erdoğan’a yardımcı olacak hiçbir şey yapmaz burası. Bu kadar basit.

Oyları bölecek misiniz, falan... Burada da bir şey söylemek istiyorum. Parlamento seçimlerinde de hep karşılaştığımız bir şey “oyları bölmeyin” söylemi. Şunu unutuyorlar; çoğulculuk diyorlar, demokrasi diyorlar. Seçime gidiyorsanız, oyları böleceksiniz. Siyasi mücadele, siyaset denilen şey farklılıklarımızı var. “Farklılıklarını söyleyin ama seçimlere geldiğinde aman şurayı destekleyin” tavrı Türkiye’nin bu noktaya gelmesinin bir nedenidir. Çünkü solu kötürümleştirdi, solu iddiasız hale getirdi. Solu başkalarının gölgesine girmeye mahkûm etti.

Erdoğan’a yardımcı olmayacağız, bu büyük bir sözdür. Laf olsun diye söylemiyoruz. Şunu da beklemesinler artık Türkiye sosyalist hareketinden: Sığıntı gibi başka güçleri destekleyecekler falan. Bu dönem bitti. Sosyalist Güç Birliği, bu tür bir hatayı sürdürecek bir oluşum değil.

(Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aday gösterilecek mi?) Bunu değerlendiriyoruz. Erdoğan’ın aday olup olmayacağı belli mi? Türkiye burası. Dün Şam’da namaz kılacaktı.

AKP'nin dış politika manevraları

(AKP iktidarının son dönemdeki dönüşü) Öncelikle genel bir şey söylemek istiyorum. “Aman iktidarın ekmeğine yağ sürmeyin” söylemiyle karşılaşıyoruz zaman zaman. İktidarın ve Erdoğan’ın ekmeğine nasıl yağ sürülür, bunu tersine çevirmek istiyorum. Bu ülkenin insanlarının sağcı olduğunu, muhafazakâr olduğunu, dinci olduğunu; bakın inançtan söz etmiyorum, bu kanaatle hareket etmeye başladığınız zaman bu iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz. Sağcılaşarak, AKP taklidi yaparak iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz. Neden? Böylece iktidar meşruluk kazanır.

Öyle bir muhalefet cephesi ortaya çıktı ki, bir bölümü AKP’nin içerisinden gelen partiler. Aynı kökten gelen partiler. MHP’nin içinden gelen partiler... Sanki Türkiye’nin gerçekliği buymuş, arıza çıkaran bizmişiz gibi bir tablo çıktı. Bu gerçek değil, bir kere. Bunun yaşanmasıyla beraber Erdoğan büyük bir özgürlük elde etti. Sandılar ki “Erdoğan’ı iktidara getiren rüzgârın benzerini biz yaratırsak, bu iş bitecek” diye. Neydi Erdoğan’ı taşıyan rüzgâr? Emperyalizmin desteği ve Türkiye’de büyük sermayenin desteği. Bu çok açık.

Hep söylediğimiz bir şey var: Erdoğan hiçbir şey yapamazdı bu destekler olmasaydı. Batı’dan ve sermayeden gelen destek olmasaydı bir şey yapamazdı. Muhalefet de kurgusunu aynı kesimin desteğini almak için kurdu ve birçok açıdan AKP’yi taklit etti. Bu, Erdoğan’a çok büyük bir özgürlük alanı açtı. İstediği zaman, sözüm ona Batı karşıtlığı yapıyor ve bir anda karşısınca NATO’cu bir muhalefet var. Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini bozuyor diye, Erdoğan’a muhalefet ediyorlar. Hani Erdoğan ABD’nin Orta Doğu’daki ortağı diye eleştiriliyordu. Aynı muhalefet, Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştırıldığını söylüyor ya da daha NATO’cu muhalefet yapıyorlar.

'Erdoğan muhalefetin yarattığı bir özgürlük alanıyla giriyor seçimlere'

Benzer durum laiklik meselesinde. Türkiye’de laikliğin altının oyulmasında en büyük sorumlu olan kurumların başında TSK geliyordu ama güya laikliğin de bekçisiydi. Kenan Evren, ayetlerle laikliği savunuyordu 12 Eylül darbesinden sonra. Şimdi Türkiye’de bugünkü ordunun başındaki kişi ya da İçişleri Bakanı olan kişi “ordumuz ayetlerle, dualarla göreve başladın” diyor. Bu ülkede muhalefet bu tür bir tuhaflığa itiraz etmiyor, bunu sorgulamıyor dahi.

Bunu niye söylüyorum? Erdoğan bir özgürlük alanıyla giriyor seçimlere. Dış politikada istediği manevrayı yapacak, içeride istediği manevrayı yapacak. İçeride iş çevreleri olarak tanımlanan, ‘beşli çete’yi ayırıyorum, Türkiye’nin büyük sermayesine güvence vermeye çalışan, işte siz Türkiye’nin üreticisisiniz demeye çalışan bir muhalefet karşısında Erdoğan “seçimler yaklaşırken, o büyük sermayeyle küçük gerilimler yaşatarak” bugün ağır bir yoksulluk altında yaşayan toplumu ikna edebilecek açılımlar yapacak. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmek budur.

Erdoğan’a Batıcılıkla, NATO’culukla, Avrupa Birliği’nden yana olarak, daha fazla dincilik yaparak ya da laiklik konusunda susarak, Ayasofya’nın açılmasını destekleyerek ya da iş çevrelerine güven vererek, “şu olursa yatırımcı gelmez, yatırımcıyı küstürüyorlar” diyerek muhalefet etmeye kalkarsanız Erdoğan’ın önünü açarsınız. Dolayısıyla bugün “Erdoğan gitti, bitti” diyenleri uyarmamız gerekiyor. O kadar kolay değil.

'Ya seçim olmazsa ya seçim farklı bir zeminde gerçekleşirse?'

Her şeyi seçime bağladılar, seçim kurtuluştur dediler. Bu halkın örgütsüzleşmesini engellediler. Gezi gibi, halkın örgütsüzdü ama örgütlü olarak hareket ettiği halk. Gezi kendi içerisinde örgütlü bir hareketti. Neden, birlikte hareket etti halk. Bunu yaşamış bir halk sandığa kilitlendi, örgütsüzlüğe alıştırıldı. Bize deniyor ki “bekleyin aman gitsin”. Şu sorunun yanıtı yok, ya gitmezse? Ya seçim olmazsa ya seçim farklı bir zeminde gerçekleşirse? Bu soruların yanıtı yok.

Dünya karmakarışık bir tabloda, korkunç kaotik bir süreç yaşanıyor. Yanı başımızda savaşlar var. Bütün bunlarda sözümüz olmayacak, örgütlenmeyeceğiz. Diyeceğiz ki, seçimde destekleyelim, şu gitsin. Gitmeyebilir, o zaman ne olacak? O zaman bu halkta yaşanacak karamsarlığın sorumlusu kim olacak?

'Başkanlık sisteminin kucağına oturuyorsunuz 'ben çözerim' diyerek'

Derseniz ki, ben çözeceğim. Bir kere söze böyle başlıyorlar. “Ben çözeceğim” demek, başkanlık sisteminin meşruluğunu ilan etmektir. Neden kızıyorduk biz bu başkanlık sistemine? Tek adam rejimi diye. Peki o zaman muhalefette neden insanlar “Ben, ben” diye konuşuyor.

“Ben çözeceğim, ben kefilim”, bunu dediğiniz zaman cumhurbaşkanlığı sisteminin kucağına oturuyorsunuz. Bu sistemi savunuyorsunuz, bu çok tehlikeli bir söylem. Bu halk kişilerle kurtulamaz, kahramanlarla kurtulamaz. Bunu unutun. Bu halk ayağa kalkarak kendisini kurtaracak. Tabii ki liderler önemlidir. Ama ne zaman önemlidir? Örgütlü bir halk varsa önemlidir. Yoksa hiçbir kişinin Türkiye’nin sorunlarını çözme gücü yok.

'Dış politika her zaman iç politikayla birlikte değerlendirilmeli'

Dış politikada yaşanan değişimler. Değişim var mı, ondan emin değilim. Başından beri AKP ya da Erdoğan, döneme uygun hamleler yapıyor. Ama özü aynı. Türkiye’deki mevcut sistemin ihtiyaçları doğrultusunda bir dış politika örüyor. “Batı emrediyor, Erdoğan yapıyor” söylemine katılmıyorum. Türkiye bugünkü dünyada emirle yönetilebilecek bir ülke değil. Türkiye’nin kendi kaynakları var. Türkiye’nin de güçlü bir sömürücü sınıf var. Tabii ki ABD emperyalizminin Türkiye’deki etkisi tartışılmaz.

Bugün Suriye’de yaşananlar ve iktidarın dönüşü, bunlar sadece ve sadece Erdoğan’ın kişisel kurtuluşu açısından dış politikada değişimler yapması falan değil. Böyle değerlendirmemek gerekiyor. Böyle değerlendirirsek hata yaparız. O zaman Davutoğlu’nun tutumunu açıklayamayız.

Türkiye’de dış politika her zaman iç politikayla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Daha uzun vadeli çıkarlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekiyor. Suriye ya da başka ülkeler, Türkiye’nin başka ülkelerin iç işlerine karışmasının bütün araçları ortadan kaldırılmalıdır, eğer biz başkalarının bizim iç işlerimize karışmasını istemiyorsak.

'Yabancı asker istemiyorsanız, siz de gitmeyeceksiniz'

Bizim iktidarımızda, bizim birlikte hareket ettiğimiz güçlerin iktidarında, savunduğumuz ve kuracağımız Türkiye’de ne başkalarının Türkiye’nin iç işlerine karışmasına izin vereceğiz ne de Türkiye’nin başkalarının iç işlerine karışmasına izin vereceğiz. Bunun enstrümanları belli.

Türkiye’nin silahlı kuvvetleri ne arıyor başka ülkede? Biz yıllar önce Türkiye’nin Irak’a müdahalesi gündeme geldiğinde bir afiş yapmıştık Türkiye Komünist Partisi olarak: “Siz Türkiye’de Irak askeri görmek ister misiniz?” diye. Herkes çok şaşırdı, böyle bildiriler dağıttık. Ne münasebet diyorlardı. Ne münasebet diyorsanız, Türkiye’de yabancı asker istemiyorsanız, siz de gitmeyeceksiniz.

Suriye Türkiye’yi davet mi etti? Güvenlik meselesi falan diyorlar, peki Suriye’nin güvenliği ne olacak? Dolayısıyla bağımsız bir ülke istiyorsanız, başkalarının bağımsızlığına karışmayacaksınız.

'Emperyalizmle hesaplaşmadan göçmen meselesi çözülemez'

Göçmen meselesine gelirsek. Emperyalizmle hesaplaşmadan göçmen meselesi çözülemez. Bir sorun var mı, var. Yoksul olan göçmenler bizim düşmanımız mı? Hayır. Onlar da sömürülüyorlar. Hatta onların yaşadığı trajedi çok ağır. Öte yandan bir sorun var mı, var. Bu insanların ülkelerini terk etmek zorunda kalması bir sorundur. Buraya milyonlarca kişinin yığılması bir sorundur. Bunun içerisinde bir sürü başka başlık var. Güvenlik meselesi, kültürel meseleler...

Bunları, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla göçmenler arasında bir çelişkiye dönüştürürseniz ortaya çok büyük bir sorun çıkar. Göçmen düşmanlığı falan, yanına dahi yaklaşılmaması gereken şeyler. Öte yandan göçmen sorunu var.

Biz insanların istediği yere seyahat etmesini istiyoruz. Böyle bir dünya için çalışıyoruz. Ama insanların zorla bir yerden ya da gönülsüzce kendi yaşadıkları yeri terk etmelerinin sorunlarını çözmek zorundayız.

Bu insanları Avrupa Birliği’nden sınırlarımızdan başlayarak, Yunanistan yeni bir program açıkladı. Demirleri örmeye devam ediyorlar. Bundan daha büyük bir suç olur mu? Suriye’yi karıştıran emperyalistler, Türkiye’ye diyorlar ki bizim adımıza Suriyelileri tut. Bize gelmesinler, tampon. Bu anlaşmayı imzalayan herkes suç işlemiştir. Avrupa Birliği ile imzalanan göçmenlerle ilgili geri kabul anlaşması büyük bir suçtur. Derhal kaldırılmalıdır.

'Suriye'de problemleri çözecek olan Suriye’nin emekçi halkıdır'

İnsanlar buraya gelmek için gelmediler. Avrupa’ya gitmek istiyorlardı. Türkiye garip bir anlaşmayla, detaylarını bilip utandığımız bir anlaşmayla resmen para karşılığında. Türkiye’de kamuoyunu uyutmak için vize muafiyeti olacak dediler. Herkes biliyordu bunun olmayacağını. Kamuoyunu uyutmak için, her zaman yapıldığı üzere, bir aksesuardı. Ne Türkiye’deki yetkililer ne de Avrupa’daki yetkililer, hiçbir zaman ciddiye almadılar vize muafiyetini.

Dolayısıyla Suriye politikamız son derece net olmalı. Türkiye Suriye’nin iç işlerine müdahaleden vazgeçmeli, derhal durmalıdır. Suriye’nin problemlerini Suriyeliler çözer. Esad bugün bir müdahaleye karşı sembol haline geldi. Dolayısıyla önemli bir şey yaptı. Önemli bir şey yaptı, kendi ülkesini egemenliğini korumaya dönük misyonu yerine getirdi. O açıdan eleştirirken 50 kez düşünmemiz gereken bir lider. Şu da var, Suriye’nin problemleri yok muydu? Vardı. Bu problemleri çözecek olan Suriye’nin emekçi halkıdır. ABD’nin ne işi var? Türkiye’nin ne işi var Suriye’de? Problemleri daha da karmaşık hale getirdik. Bir sürü insan öldü, göç olgusu ortaya çıktı.

Başta yaptığım değerlendirmeye gelmek istiyorum. Şu anda Erdoğan’ın son dönemdeki dış politika tercihleri üzerinden eleştiren muhalefet, örneğin niye Rusya’ya dönük yaptırımlara Türkiye katılmadı diye eleştirmediler.

'Bütün zenginliklerine bu halk adına el konulacak'

(İcralık borçlara devlet desteği) Ülkenin temel meseleleri çözmeden halka refah vadederseniz, biz şöyle halledeceğiz şu borçları sileceğiz derseniz, iktidar da “ben de parayı basarım, dağıtırım seçim öncesinde” der, hiçbir şey diyemezsiniz. Bunlara nasıl itiraz edeceksiniz? Edemezsiniz. Peki kaynağı nereden bulacaklar? Para basacaklar. Para bastıkça halk daha çok yoksullaşacak. Veyahut da borçlanacaklar.

Türkiye daha da yoksullaşacak. Biz ise şunu söylüyoruz. Bizim kaynağımız belli. Türkiye’nin zenginliklerine yıllardır el koyan, yağmalayan, talan eden sermaye sınıfının bütün zenginliklerine bu halk adına el konulacak. O zaman orada kaynak var, o zaman para basmamıza gerek yok. O zaman halkı yoksullaştırarak, sözüm ona çözüm diye, bu seçim politikalarına ihtiyacımız yok. Kaynak belli. Bunu yapmadan Türkiye’de ne enflasyon ne de hayat pahalılığı sona erdirilir. Asgari ücret artar, halk daha da yoksullaşır. Bunların bedelini halk ödeyecek. Çünkü temel meseleyi çözmüyorlar. Kaynak nerede? Yok. Para basarız, borçlanırız, halkı da borçlandırırız. O yüzden seçimden sonra da karanlık sürebilir diye uyarma ihtiyacı duyuyoruz.

'Tarikatlar bugün parayla dinin birleştiği noktalardır'

(Tarikat ve cemaatler) Başka siyasi oluşumlardan duymadığımız bir şey dediniz, tarikat ve cemaatlerin kapatılması. Aslında kapatılması demiyoruz, dağıtılması diyoruz. Çünkü zaten yasal değiller. Cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalıdır ama cemaat ve tarikatlar dağıtılmalıdır. Zaten yasa dışılar. Biz bunu dediğimizde, çok ilginçtir tepki nereden geliyor biliyor musunuz? Muhalefetten. Diyorlar ki, sizin bu söyleminiz yüzünden AKP güçleniyor. Kafamızı kuma mı gömelim? Ne yapalım?

İşte NATO karşıtlığı yaparsak AKP güçlenecek. İşte komünistler, solcular, devrimciler gene karşıt yapıyor, diyecekler. Biz tarikatlar dağıtılmalıdır diyeceğiz. Ama işte, din düşmanlığı diyecekler. Ne alakası var inançlarla tarikatların? Tarikatlar bugün parayla dinin birleştiği noktalardır. Aslında denetimsiz şirketlerdir. Muazzam bir para ve ekonomi dönüyor orada.

'Tarikatlar ve cemaatler dağıtılmalıdır'

Bir yandan da Türkiye’de insanların cahil kalmasını, genç kuşakların hurafelerle yetiştirilmeleri, bunlara hizmet ediyor. Tabii ki buna karşı duracağız. Buna karşı durmazsak Türkiye’nin temel meselelerine nasıl çözüm getiririz. Dolayısıyla tarikatlar ve cemaatler dağıtılmalıdır. Bunun din düşmanlığıyla hiçbir alakası yok. İnsanların inanma ve inanmama özgürlüğü vardır. Bu bireysel tercihleridir. İbadet özgürlükleri vardır.

Laikliğin temel ilkesiyse din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulmasıdır. Bugün tarikatlar ve cemaatler bütün ülkedeki kritik noktaları yönetiyorlar zaten. Her yerde varlar. Bunun sona erdirilmesi lazım. Bunu söyleyince “Siz efendim AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz” diyorlar. AKP’nin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz diye, evde oturup susacak mıyız? Türkiye’nin en önemli meselelerinden bir tanesi budur.

'Türkiye'nin dış politikası sermayenin üzerine kurulu'

(Erdoğan’ın ‘Aynı gemideyiz’ çıkışı) Bu gemi meselesi, aynı gemide miyiz, değil miyiz? Erdoğan’la aynı gemide miyiz? Türkiye’de yoksullar ve zenginler aynı gemide olamazlar. Bu kadar açık. Hep şu yalana ikna edilmeye çalışıyor toplum, “Batarsak hepimiz batarız” yalanına. Dış politikada deniyor ki, ulusal politika ve Türkiye’nin çıkarları. Böyle bir şey yok ki.

Türkiye’nin dış politikası, Türkiye’nin bazı inşaat şirketleri, enerji şirketleri, tekstil firmaları, bunlar üzerinde kurulu. Veyahut savunma sanayisi, şimdi yavaş yavaş gelişiyor. Bunun Türkiye toplumunun geniş kesimleriyle, halk kesimleriyle çıkarı nerede? Ama bize deniyor ki, ulusal dış politika, Türkiye’nin çıkarları. Ne münasebet? Neden benim ya da sizin ya da Türkiye’nin geniş halk yığınlarının çıkarlarıyla büyük zengin sermayedarların, patronların çıkarları aynı olsun? Büyük bir yalan.

Zaten bu hep bir kuraldır. Ne zaman ulusal çıkarlar bahsediliyorsa bilin ki orada birilerinin çıkarları korunmaya çalışıyordur. Böyle bir ülkede, zenginin ve yoksulun olduğu bir ülkede herkesi birleştiren bir çıkar yoktur. Bu büyük bir palavradır ve bununla toplumu kuşatıp esir almaya çalışıyorlar.

Efendim, dış politika olunca akar sular durur, hepimiz biriz. Dış politikayla iç politika birbirinden ayrı şeyler değil ki? Yani o yüzden dikkatli olalım, biz aynı gemide falan değiliz. Lakin şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Türkiye, bu ülkenin çıkarları, eğer bu ülkede yaşayan büyük çoğunluğun çıkarlarından söz edeceksek bu ülkenin çıkarlarıyla halkın çıkarları birdir. Bir ve aynıdır.

'Sırtımızdaki asalaklardan kurtulmamız lazım'

Türkiye’yi ayağa kaldırmak istiyorsak önce sırtımızdaki asalaklardan kurtulmamız gerekiyor. Türkiye’nin zenginliklerine el koymuş kişilerden kurtulmamız gerekiyor.

Gelecek yıl cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı. Türkiye’de 1919-1923 arasında büyük bir iş başarıldı bu coğrafyada. Kimileri beğenmiyor, önemsiz görüyor olabilir ama Türkiye’nin ulusal kurtuluş mücadelesi ve aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun ötesine geçen bir cumhuriyet projesi çok büyük bir değişimdir. Çok devrimci bir projedir.

Aradan geçen süredeyse Türkiye, o cumhuriyetin yavaş yavaş sahibi haline gelen zengin sınıfların elinde bu hale geldi. Şu anda bizim o projeyi yenilememiz ve başka bir karakter kazandırmamız gerekiyor. Emekçi halk karakteri kazandırmamız gerekiyor. Adını koyalım. Sosyalizmin ya da eşitlikçi bir düzenin devreye girdiği biçimde Türkiye’nin yenilenmesi gerekiyor.

'Hayal diyorlar ama birikmiş zenginlikler ortada'

100 yıl önemli bir süre. Öte yandan da insanlık tarihinde kısa bir süre. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında yeni bir hamle yapabilir Türkiye.

Kendimizi aldatmayalım. Bugünkü sistemin özüne dokunmadan şöyle olacağız, refah, bilmem ne söylemi, bunların hiçbiri gerçek değil. Türkiye eğer emekçi halkın önündeki bariyerleri aşarsa, Türkiye’deki zenginliklerin eşitlikçi bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak bir düzene doğru hamle yaparsa, Türkiye bütün sorunların üstesinden gelir.

Biz doğalgaz ve elektrik faturalarını tartışıyoruz. Bunların hiçbirisine gerek yok. Faturaya gerek yok. Altını çiziyorum. Hayal diyorlar ama ortada birikmiş zenginlikler. Türkiye’nin çok küçük bir bölümünün elinde birikmiş zenginliklerine el konması durumu, Türkiye toplumunun üretici enerjisinin önündeki engellerin kaldırıldığında Türkiye bağımsızlığını kazanır. Türkiye’deki insanlar refaha ulaşır ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hallerinden çıkarlar. Sürekli olarak ihtiyaçların geliştiği bir bolluk toplumuna doğru gideriz. Türkiye’de adaletsizlikler ortada kalkar.

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