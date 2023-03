HDP'nin Amedspor müsabakasındaki olaylar araştırılsın önerisi reddedildi

HDP’nin “Bursaspor-Amedspor müsabakasında yaşanan olayların araştırılması ve sporda şiddetin önlenmesi" amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmene ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy şunları söyledi:

'Kulüp başkanı Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkanını arıyor, ulaşamıyor kendisine'

“Buraya gelmeden önce Amedspor Kulübü’nün başkanıyla görüştüm. Maç başlamadan önce, gece on birden sabah dört buçuğa kadar, tam beş buçuk saat, insanlar orada, otelin etrafında; yuhalamalar, bağırmalar çağırmalar, tam beş buçuk saat ve müdahale olmamış. Tabii, bu olabilirmiş, futbol müsabakalarında karşı tarafı uyutmamak için bir iki saati anladım da tam beş buçuk saat, başka sıkıntılar olabilir.

Kulüp Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nı arıyor, gece resimleri atıyor, görüntüleri paylaşıyor ‘Lütfen müdahale edin’ diyor, ulaşamıyor kendisine. Bir takımın, bir kulübün bütün futbolcuları, başkanı bir otelde; etrafları sarılmış, bağırıp çağrışmalar var, Futbol Federasyonu Başkanı telefonuna bakmıyor, ertesi gün de bakmıyor telefonuna. On iki buçuk gibi, takım sahaya girdiği zaman fiziksel saldırılar oluyor; tekrar aranıyor Futbol Federasyonu Başkanı, yine telefonunu açmıyor, sonra telefonunu kökten kapatıyor ve bugün itibarıyla dahi Futbol Federasyonu Başkanı, kulüp başkanına bir geçmiş olsun telefonunda dahi bulunmamış yani dönmemiş. ‘Başkan, geçmiş olsun, bir şey yapamadık ama geçmiş olsun’ dahi dememiş.

'Türkiye Futbol Federasyonu başkanı, kendinden utanmalısın; o kalıbı doldurmuyorsun'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, kendinden utanmalısın; o kalıbı doldurmuyorsun, kendinden utanmalısın. Türkiye’de insan belki her şey olabiliyor, bir tek rezil olamıyor çünkü ar duygusu kalmamış, bazılarında kalmamış. Yani bir kulübün sporcuları, Türkiye Futbol Federasyonuna dâhil, onların maçlarını oynayan bir kulübün başkanı size ulaşamayacak, size kim ulaşacak? Müteahhitler mi ulaşacak size? Bir iş adamı aradığı zaman, hepiniz karşısında dimdik dikiliyorsunuz. Bu, spor kulübü başkanı ve bugün itibarıyla, şu saat itibarıyla hâlâ arayıp bir geçmiş olsun diyememiş.

İktidar partisinin tam 11 milletvekili var, birisi çıkıp ‘Ya, bu olmadı’ diye bir mesaj paylaşmamış, Twitter’larına baktım, eğer paylaşmışlarsa ben özür diliyorum kendilerinden. Birisi çıkıp bir özür dilememiş, ‘Bursa’ya yakışmıyor; bu, misafirperverliğe yakışmıyor’ diyememiş. Efkan Ala, eskiden Diyarbakır Valisi’ydi, şu an Bursa Milletvekili; Hakan Çavuşoğlu, Meclis’in İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, ağzından daha kelime çıkmamış. Bekliyoruz, biz de hepsini not alıyoruz, bu ara meşhur, herkes herkesi not alıyor ya, biz de not alıyoruz.

'Bu meseleyi FIFA’ya, bütün uluslararası kurumlara götüreceğiz'

Yüzlerce pet atılıyor, futbol topuna vuramıyorsunuz çünkü saha komple bembeyaz olmuş, maytaplar patlıyor, sapanla mermiler atılıyor, sahaya şiş atılmış. Daha önce, Beşiktaş-Bursa maçında bunların, bu olayların onda 1’i olmamış, maç iptal edilmiş, hükmen yenik sayılmış. Diyarbakır-Bursaspor maçında ‘Bursasporlu bir kaleci yaralandı’ diye 2011’de maçı iptal ettiler, Bursaspor’u da hükmen galip saydılar çünkü futbolcuya saldırı oldu. 4 futbolcu darp raporu almış, 2 yönetici darp raporu almış, 3 hakem orada. Allah’tan korkmuyor musunuz, hiç mi utanma duygunuz kalmadı? Diyarbakır Amedspor burada adalet bulamayacak, biliyoruz. Bu meseleyi FIFA’ya, bütün uluslararası kurumlara götüreceğiz.”

'Ben bir Diyarbakırlı olarak tribünlerdeki o afişleri görünce gerçekten irkildim'

HDP grup önerisi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise şunları kaydetti:

“Ben bir Diyarbakırlı olarak tribünlerdeki o afişleri görünce gerçekten irkildim. Yani Yeşil’in suikastından tesadüfen kurtulmuş insanlardan birisiyim. Yeşil’in faaliyetleri nedeniyle birçok dostumu, yakınımı kaybettim. Beyaz Torosların ne anlama geldiğini bilirim. Sahada sertlik olur futbolda, futbolcular kavga edebilirler, sertlik olur ama otuz-otuz beş yıl sonra faili meçhul cinayetlerin, ağır insan hakları ihlallerinin sembolü olmuş 2 metaforun fotoğraflarının organize bir biçimde tribünlere asılmasını bu parlamentonun bir üyesi olarak kabul edemem. Dolayısıyla buna en az bizim kadar Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin de kurumsal olarak karşıçıkmasını da beklerdim, o gün beklerdim ve Futbol Federasyonu’nun da taraflı olmamasını, o maçı yönetenlerin taraflı olmamasını da beklerdim.

'Dokuz yıldır Amedspor’un taraftarları deplasman maçlarına gidemiyor'

Amedspor bir kentin takımı, bir kimliğin takımı aynı zamanda ve dokuz yıldır taraftar yasağı var, tam dokuz yıldır hiçbir deplasmanına bir taraftarı alınmıyor; böyle bir futbol takımı yok Türkiye'de. Fenerbahçe’nin bir maçı yasaklandı Kayseri’de, bütün Türkiye ayağa kalktı haklı olarak ama dokuz yıldır Amedspor’un taraftarları deplasman maçlarına gidemiyor, aynı zamanda böyle bir ırkçı ve nefret söyleminin muhatabı hâline geliyor.

Sonuçta bütün yerel yönetimler yerel takımları desteklerler. Atadığınız kayyum Amedspor’un küme düşmesi için, Amedspor’un faaliyette bulunmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Atadığınız kayyum bir kez bile Amedspor’un taraftarlarını veya takım yöneticilerini kabul etmemiş ve görüşmemiş. Amedspor’un kadın futbol takımı var, engelli takımı var. Engelli arabası olmasına rağmen, engelli otobüsü olmasına rağmen o engelli otobüsü Amedspor’a tahsis edilmiyor.

'Maçtan önce gece boyunca yeni bir Madımak’ı hatırlatacak olaylar gerçekleşti'

Maçtan önce gece boyunca yeni bir Madımak’ı hatırlatacak olaylar gerçekleşti, Bursa Emniyet Müdürü tek bir adım atmadı, Emniyet Müdürü ve ulaştığımız yöneticiler de maalesef ama maalesef Amedspor’un, bir kimliğin takımının, bir kentin takımının böyle bir ırkçı saldırıyla karşı karşıya kalmasına sessiz kaldılar. Bu ırkçılığa, bu nefret söylemine hep beraber karşıçıkalım, hep beraber ve futbolun yeniden kardeşliğin, dayanışmanın ve barışın müsabakası olması için hep beraber çalışalım diyorum.” (ANKA)