HDP'nin aday kararını yazdı: 452 kişinin sadece 10’u listede olacak

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, HDP'nin kapatılması davasında siyasi yasak istenen isimlerin 10'u dışında tamamının aday listelerinde yer almayacağını öne sürdü.

"HDP'nin öteki kararı" başlıklı bir yazı kaleme alan Sarıkaya, yazısında sürece dair şu iddiaları dile getirdi:

"HDP aday çıkarmama kararını dün açıklarken, kamuoyu ile paylaşmadığı iki kararı daha bulunuyor…

Bunlardan biri aslında biliniyor; HDP’nin her türlü olumsuzluğu dikkate alıp, bu seçime Yeşil ve Sol Gelecek Partisi listesinden girmek…

Nitekim dün akşam Eş Başkanı Mithat Sancar da açıkladı...

Ancak mesele burada da bitmiyor…

Çünkü kısaca Yeşil Sol diye anılan partiden listeye kimlerin gireceği de bir o kadar önem arz ediyor.

Kamuoyu ile henüz paylaşılmayan kararı da buna dönük.

Kararın nedeni de Anayasa Mahkemesi’nde açılan davaya konu 452 partilinin durumu…

Siyasi Partiler Yasası’nın 95’inci maddesine göre Anayasa Mahkemesi’nden eğer ki üçte iki, yani 10 üyenin çoğunluğu ile karar çıkarsa, siyasi yasaklı hale gelenler 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyorlar.

Daha önemlisi “Siyasi partiler hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler” hükmünü de aynı madde bünyesinde taşıyor.

Ancak seçme ve seçilme hakkı gereği bağımsız milletvekili adayı olabiliyor…

Durum böyle olunca başta Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan olmak üzere, HDP milletvekillerinin ikisi hariç tamamı, parti yöneticilerinin neredeyse bütünü yeni bir parti de olsa aday gösterilmeleri olanağı bulunmuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin seçim öncesi karar alması halinde aday gösterilenler açısından listeden düşmek ve yerlerinin boş kalması gibi risk de ortaya çıkıyor.

Çünkü YSK’nın seçim takvimine göre partiler en geç 9 Nisan’a kadar aday listelerini teslim etmek zorunluluğunda.

Aday listelerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde de 19 Nisan’a kadar eksiklikleri tamamlamak yükümlülüğünde.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP hakkındaki savunması ise 11 Nisan, yani aday listelerinin tesliminden iki gün sonra…

Burada ortaya çıkabilecek büyük bir boşalmanın önüne geçilmesini sağlamak için HDP yönetimi önemli bir karara da imza koymuş.

Buradan hareketle, davada adı geçen 452 kişinin 10’u hariç hepsinin Yeşil Sol Parti'de listeye konulmaması kararı alınmış…

Davada siyasi yasak getirilmesi istenen kişiler arasında bulunmakla birlikte aday gösterilmek istenen bu 10 kişinin kimler olduğunu sorduğumda ise isim vermediler.

Ancak Eş Başkanlar Sancar ve Buldan ile Meclis Grup ve yönetimde bulunanlarla, parti ile adı bütünleşik bazı isimlerin olabileceğine de vurgu yapıldı…"