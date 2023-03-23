Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Tarikatlar değil halk seçecek

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.
Gazete bu hafta "Tarikatlar değil halk seçecek" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:
"Seçim takviminde ilerlenirken siyasal islamın farklı partilerinin ‘hangi ittifakta’ yer alacağı siyasetin gündemine yerleşti. Bu yetmezmiş gibi tarikat ve cemaatleri temsil ettiği bilinen kişi ve kurumlardan da seçim açıklamaları gelmeye başladı.
Laiklik sadece bir yönetim prensibi değil. 'Din işleri devlet işlerinden ayrılmalı' yani dinsel kurumlar, yapılar, manevi üstünlükleri olduğunu iddia eden dinsel kişiler devlet işlerine bu sıfatlarıyla karışmamalı. Bu laikliğin tanımı. Öte yandan laiklik bir prensip olarak sadece devlet yönetimini şekillendirmiyor. Son yıllarda
yaşayarak gördük: Laiklik toplumun çıkarı için, ekonomik gelişme için, kadın hakları için, çocuk hakları için, liyakat için, depreme hazır olmak için, kıtlık yaşamamak için, selde boğulmamak için de gerekiyor. Tarikatların aralarında paylaştığı bakanlıklar yapmaları gereken iş dışında her işi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimsiz nesiller yetiştirmeye adanmış durumda. Sağlık Bakanlığı bir tarikattan başka birine geçiyor. Ülkenin bu alandaki büyük birikimi olmasa, yetişmiş insanlar ve onların özverili çalışkanlıkları olmasa hepimiz tarikatların elinde can vereceğiz!"
Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle:
- Efe Demir ‘Kral çıplak’ dedi: Yan yana gelmek için sebebimiz var
- Hakkında çok konuşuluyor ama yeridir: Asbesti ciddiye alın
- AKP dış politikasında yalpalama mı öze dönüş mü? İş bitirici dış politikada denizin sonu göründü
- Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni dönemin ilk sinyalleri: Bir yanda iktidar bir yanda muhalefet
- Reform hevesi Macron’un kendi emekliliğini yaklaştırabilir... Macron yine kaşınıyor
- Sorunun yanıtı kadar yanıtlama yöntemi de önemli: Dinozorlar nasıl besleniyorlardı?
- Bazı atlar hep kaybetmeye koşar: İnce’nin bitmeyen dansı