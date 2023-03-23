Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Tarikatlar değil halk seçecek

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Tarikatlar değil halk seçecek" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Seçim takviminde ilerlenirken siyasal islamın farklı partilerinin ‘hangi ittifakta’ yer alacağı siyasetin gündemine yerleşti. Bu yetmezmiş gibi tarikat ve cemaatleri temsil ettiği bilinen kişi ve kurumlardan da seçim açıklamaları gelmeye başladı.

Laiklik sadece bir yönetim prensibi değil. 'Din işleri devlet işlerinden ayrılmalı' yani dinsel kurumlar, yapılar, manevi üstünlükleri olduğunu iddia eden dinsel kişiler devlet işlerine bu sıfatlarıyla karışmamalı. Bu laikliğin tanımı. Öte yandan laiklik bir prensip olarak sadece devlet yönetimini şekillendirmiyor. Son yıllarda

yaşayarak gördük: Laiklik toplumun çıkarı için, ekonomik gelişme için, kadın hakları için, çocuk hakları için, liyakat için, depreme hazır olmak için, kıtlık yaşamamak için, selde boğulmamak için de gerekiyor. Tarikatların aralarında paylaştığı bakanlıklar yapmaları gereken iş dışında her işi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimsiz nesiller yetiştirmeye adanmış durumda. Sağlık Bakanlığı bir tarikattan başka birine geçiyor. Ülkenin bu alandaki büyük birikimi olmasa, yetişmiş insanlar ve onların özverili çalışkanlıkları olmasa hepimiz tarikatların elinde can vereceğiz!"

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: