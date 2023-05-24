HDP'li yöneticiden boykot yanıtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmasının ardından 'boykot' iddiaları gündeme geldi.

Sosyal medyada 'HDP Gençlik Teşkilatı' adında sahte bir hesap HDP'lilerin cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçiminde boykot kararı aldığı yönünde bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü'nün de fotoğrafı yer aldı.

Encü; Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'e yaptığı değerlendirmede bu paylaşımın sahte olduğunu ve bu yönde bir açıklamalarının olmadığının altını çizdi. Encü, "Böyle bir teşkilatımız yok. Örgütsel mekanizmamızı bilenler bunun doğru olmadığını anlarlar. Boykot diye bir kararımız yok. Olamaz da... Biz yine tavrımızı demokrasiden, özgürlükten ve değişimden yana kullanacağız" dedi.