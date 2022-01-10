HDP'li vekil Semra Güzel'den 'fotoğraf' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yandaş medya tarafından servis edilen fotoğraflara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“8 Ocak 2022 gecesi iktidar tarafından basına servis edilen kimi fotoğraflar üzerine sosyal medyada ve televizyonlarda hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isterim” diyen Güzel, “Kirli odaklar tarafından servis edilen kimi görüntüler ve organize trol saldırılarıyla sosyal medya ortamında yargısız infazlar yapılmaktadır” ifadesini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Önceki gece de şahsıma yönelik bir itibar suikastı işlenmiş, gerçeği yansıtmayan ve iktidarın kadın düşmanı politikalarının bir parçası olarak cinsiyetçi bir psikolojik operasyon yürütülmüştür. Gerçekleri anlatmadan önce ifade etmek isterim ki, bu kişi ve odaklara yönelik hukuk mücadelemi sürdürüp, yargı önünde bu odaklarla hesaplaşacağımın bilinmesini isterim.”