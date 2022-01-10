HDP'li vekil Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Önceki gün Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberde Güzel'in Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda ölen PKK üyesi Volkan Bora ile fotoğrafları yer almıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

24 Haziran 2018'de milletvekili seçilen Güzel konuya ilişkin bir açıklama yaparak Volkan Bora ile üniversite yıllarında tanışıp sözlendiğini, Bora'nın 2009 yılı sonlarında hakkındaki soruşturma ve davalar sonucu yurtdışına gittiğini ve 2014 yılına kadar kendisiyle görüşemediğini belirtmişti.

'Çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde görüştüm'

Güzel "2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde çocuklarını, annelerini, babalarını ve sevdiklerini görmeye çalışan birçok kişi gibi ben de Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Bana güvenlik koşulları nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Bir süre bekledikten sonra orada olduğunu öğrendim ve görüştük. İşte basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye ait fotoğraflardır" demişti.

"Sadece benim değil milyonlarca insanın geleceğe dair umutlandığı ve barışı arzuladığı bir süreçte, bizatihi hükümetin karşı tarafla görüşmeler yaptığı göz önüne alınırsa, bu fotoğrafların bugün hakkımda yürütülen karamalara, kumpas girişimlerine ve suçlamalara dayanak yapılmaya çalışılması kabul edilemez" diyen Güzel "İktidar odaklarının yıllardır elinde tuttuğu fotoğrafların, yıllar sonra bir siyasi kumpasın parçası olarak şimdi basına ve kamuoyuna servis edildiği açıktır. 2014’te HDP ile herhangi bir üyelik ilişkim yoktu. 2018 yılındaki milletvekili adaylığına kadar da olmadı. Yürütülen linç kampanyasına ve gerçeği yansıtmayan kirli ithamlara karşı hukuk yollarını da kullanacağımı özellikle belirtmek isterim" diye belirtmişti.