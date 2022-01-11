HDP'li Sancar: Büyükşehir belediyelerini gasp etme yoklamaları yapıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündemde ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sancar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan teftişle ilgili konuştu. Sancar şunları söyledi:

"İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerini gasp etme yoklamalarını yapmaktadırlar. Eğer, hatırlatmak istemem ama, bu ülkede ilk belediyeye kayyum atandığında tereddütsüz bir şekilde ortak irade konabilseydi ne iktidar kayyum operasyonları düzenleyebilirdi ne de kirli oyunlarına başvurabilirdi. O gün yapmadığımızı bugün yapalım. Geciktik, ama ortak bir zaafın olduğunu da kabul etmek zorundayız. Bu acı gerçekle samimi bir yüzleşme gerçekleştirebilsek, yani ilk kayyum atandığında kuvvetli bir irade ortaya konamadığı, bunun da bugünkü gelişmelerin önünü açtığı gerçeğiyle yüzleşirsek, onu telafi edecek yolları daha kolay yaratırız."

"Ekonomik krizi sözü artık yaşananları açıklamaya yetmiyor. Ortada çöküş var, yaşam mücadelesi var" diyen Sancar, "Daha zamlı maaşlar halkın cebine yansımadan iktidar zamlar ve operasyonlar çöktü. Vermeden alıyorlar, aldıklarıyla da yetinmiyorlar cepte kalanları da gasp etmeye çalışıyorlar.Halkın mutfağına, tenceresine, sofrasına darbe yapan bir iktidarla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Sancar, Diyarbakır’da valilik ve kayyum yönetimindeki büyükşehir belediyesi tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı hazırlanmasınaysa "Bahçeli Kürt halkına ne verdi? Her gün Kürt halkına hakaret eden, nefreti körükleyen söylemden başka ne yaptı?" sözleriyle tepki gösterdi.