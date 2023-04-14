HDP'li Meral Danış Beştaş Ankara'ya sevk edildi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirmişti.

Kazada Beştaş ile otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan Beştaş ile diğer iki yaralı, ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi yok

Hastanede yapılan kontrolde, yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtilirken, Beştaş'ın bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beştaş'a damar yolu açıldı ve ağrı kesici verildi.

Hastanede açıklama yapan HDP Parti Meclis üyesi Talha Kaya, "Hastane başhekimi ile yaptığımız görüşmede hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak belinde kırık olduğunu söyledi. Milletvekilimizin ambulans uçakla Ankara’ya gönderilmesine karar verildi" dedi.