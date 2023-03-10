HDP'li Gergerlioğlu'ndan AYM'nin 'Hazine yardımı' kararına ilişkin açıklama

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tebdiren bloke konulmasına karar verilmişti.
HDP'nin söz konusu kararın kaldırılması talebi, AYM Genel Kurulu tarafından ele alınmış ve heyet, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Gergerlioğlu, karara ilişkin "Olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz" dedi.