HDP'li Akkul ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

HDP yönetimi, Diyarbakır'da Eğil Belediye Başkanı iken görevden alınan ve üç aylık tutukluluğunun ardından tahliye edilen Mustafa Akkul'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Duvar'da yer alan habere göre, HDP'den yapılan açıklamada "Eğil Belediye Eş Başkanımız Mustafa Akkul, parti politikalarımız ve yerel yönetim ilkelerimizle ters düşen tutum, davranış ve söylemleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Akkul hakkındaki disiplin süreci tamamlandığında konunun detayları ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.