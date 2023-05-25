'HDP'li 4 isimle görüştüm' dedi, bugün açıklanacak kararı duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Ümit Özdağ ile imzaladığı protokole tepki gösteren HDP, ikinci tura ilişkin kararını bugün açıklayacak.

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, TELE1 ekranlarında Şimdiki Zaman programında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yarkadaş şunları söyledi:

"HDP kesinlikle boykot tavrı uygulamayacak. Fakat bu tavrını açıklamak için içinde bulundukları Emek ve Özgürlük İttifakı’nın diğer bileşenleri ile de konuşup yarın güçlü bir metinle çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu’na olan desteklerini açıklayacaklar. Ancak muhalefete de çeşitli eleştirilerinin olacağı, özellikle de bu kayyum konusunda eleştirilerinin olacağı, bu noktada da dördüncü maddedeki kayyum konusuna şerh düşecekleri ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıklayacaklar. Yani benim konuştuğum bugün yaklaşık dört HDP’li benzer ifadeleri söylediler ve dediler ki biz güçlü bir metinle bir anlamda bir manifestoyla çıkmak istiyoruz."