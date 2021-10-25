HDP'den tezkere açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç tezkere konusunda HDP'nin tavrını açıkladı. 

Haber Merkezi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç HDP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.

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