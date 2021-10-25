HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç HDP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.
HDP'den tezkere açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç tezkere konusunda HDP'nin tavrını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
HDP'den tezkere açıklaması
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç tezkere konusunda HDP'nin tavrını açıkladı.
Haber Merkezi
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç HDP'nin Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.