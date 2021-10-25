TKP'den Meclis'teki tezkere oylaması öncesinde uyarı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak tezkere oylaması öncesinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir uyarı mesajı yayımladı.

TKP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sınır ötesi operasyon için Erdoğan'a yetki verecek oylama öncesi uyarıyoruz. Bırakalım askeri operasyonu, Erdoğan'a bu ülkenin bir kırık dalını yerden kaldırmak için dahi yetki vermek suçtur. AKP ile bir konuda bile işbirliği yapmak, AKP'nin tüm suçlarına ortak olmak demektir." denildi.