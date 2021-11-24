HDP'den muhalefet partilerine seçim önerisi: Derhal Meclis'e sunalım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin MYK toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, "Burada yapılması gereken ilk iş bu iktidarın derhal istifa etmesi ve bununla birlikte derhal seçim kararı almasıdır. Eğer iktidar, Cumhurbaşkanı istifa etmez ve derhal seçim kararı almazsa görev muhalefet partilerine düşüyor" diyen Sancar, "Bizim parlamentoda olan muhalefet partilerine çağrımız, gelin derhal seçim önergesini ortak hazırlayıp Meclis’e sunalım. Eğer Cumhurbaşkanı seçim kararı almıyor ve istifa etmiyorsa o zaman Meclis devreye girmelidir. Bütün muhalefet partileri seçim önergesini ortak hazırlamalı ve Meclis'e sunmalıdır" ifadesini kullandı.