HDP'den Millet İttifakı adımı: Dört muhalefet partisiyle görüşeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim takviminin yaklaştığını belirten Sancar, yarından itibaren dört muhalefet partisinin genel başkanlarıyla görüşme takvimleri olduğunu açıkladı.

Yarın Saadet Partisi heyetiyle görüşeceklerini söyleyen Sancar, önümüzdeki haftada CHP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmelerinin olduğunu bildirdi. Görüşme davetinin kendilerinden geldiğini belirten Sancar, "Amacımız her alanda çok temel ilkeler etrafında birliktelik sağlamaktır" dedi.