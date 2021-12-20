Ayhan Bilgen'den HDP kararı: Tamamen bitiriyorum

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen, eski partisine yönelik yaptığı açıklamaları sonlandırdığını açıkladı.

"HDP için hiçbir karşılık beklemeden fedakarca çalışan, büyük bedeller ödeyen insanlara duyduğum saygının bir gereği olarak bugüne kadar yürütmeye çalıştığım eleştiri, tartışma ve özellikle daha iyi olmasına yönelik önerilerimi artık tamamen bitiriyorum" diyen Bilgen, "Belli ki yaptığım öneriler, eleştiriler, tartışmalar; tümüyle karalama amacıyla iftira ve kirli kampanyaların aracı haline getirilmek isteniyor. Herkes layık olduğu şekilde yönetilir" ifadesini kullandı.