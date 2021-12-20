Açılmayan yol için şirkete geçiş garantisi ödendi

Henüz trafiğe açılmayan yola “154 gün boyunca 30 milyon araçlık geçiş garantisi” ödendi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre KMO’nun Kınalı-Odayeri bölümünün 7. kesimi olan Habibler-Hasdal bölümüyle ilgili tartışma yaratacak bir uygulama ortaya çıktı. Taslak rapora göre, söz konusu kesim için 1742 gün olan işletme süresi önce 4 bin 527 güne çıkarıldı. Ardından geçiş garantisi sayısı artırıldı, garanti ücretinin hesaplama yöntemi değiştirildi.

Son olarak işletme süresi 2 bin 822 gün azaltılarak bin 705 güne düşürüldü. Habipler-Hasdal bölümü için kabul tarihi, 21 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Ancak rapora göre, söz konusu tarihte bu bölüm trafiğe açılmamış olsa dahi garanti ödemesinin işlemeye başlayacağına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Habipler-Hasdal bölümü 21 Mayıs 2021’de hizmete açıldı. Buna göre, 154 gün kapalı olan yola açılmış gibi tam garanti ödemesi yapıldı.

Maliyet katlandı

Açılış öncesi Habibler-Hasdal bölümünün garanti ödemeleri tıkır tıkır işledi. Değiştirilen uygulama sözleşmesi nedeniyle günlük araç geçiş sayılarının da artması maliyeti katladı.

Buna göre, Habibler Hasdal bölümüne 2020’de 10 gün boyunca günlük 189 bin 176 araç geçiş garantisi ödemesi yapılırken, 2021’de ise 21 Mayıs’a dek 144 gün boyunca her gün 199 bin 759 araç geçiş garantisi ödendi. Başka bir deyişle henüz trafiğe açılmamış kesim için toplamda 30 milyon 657 bin 56 araç için geçiş garantisi ödendi. Taslak raporda KGM, yapılan işlemi, “kamulaştırmadan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle otoyol kesimlerinin öngörülen tarihlerde bitirilememesi durumunda kredi kullandırma süresinin sona ereceği” şeklinde gerekçelendirerek savundu. Ancak Sayıştay, “projenin uygulandığı coğrafyanın konumu ve büyüklüğü göz önüne alındığında kamulaştırma ile ilgili gecikmenin olmasının öngörülebilir bir durum olduğunu” vurguladı.