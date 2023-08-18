HDP'den Kobani Davasına müdahil olmak isteyen Diyanet'e suç duyurusu

HDP, 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani Davasına katılma talebinde bulunarak sanıkların cezalandırılmasını talep eden Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık suçları suçlamaları yöneltildi.

HDP tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz, skandal bir dilekçeyle Kobanî Kumpas Davasına müdahil olmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında Hakaret, Görevi Kötüye Kullanma, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Nefret ve Ayrımcılık Suçu işlediği gerekçesiyle duyurusunda bulundu."