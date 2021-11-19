HDP'den ittifak haberine ilişkin açıklama

Bugün basına yansıyan "üçüncü ittifak" haberlerine ilişkin HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'den Nazlı Eda Piyade'ye konuşan Bakırhan tutum belgesi etrafında yapılan görüşmelerde, 'demokratik bir seçenek yaratma’ tartışmalarının gündeme geldiğini söyledi.

Bakırhan, “Ama somut net bir takvime bağlı olarak yalnızca bu gündemle bir toplantı yapılmış, bu konuda harekete geçilmiş değil. Bir arayışın olduğu doğru ancak bunu ete kemiğe büründüğü, pratik bir çalışmaya dökülmesi söz konusu değil” diyerek üçüncü ittifakın kurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.