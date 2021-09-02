HDP'den ittifak açıklaması

Demokratik Bölgeler Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nin Van’da “Barış Yaşatır” sloganıyla bir miting düzenlendi.

Mitingde bir konuşma yapan ve 27 Eylül’de HDP’nin “İlkelerimiz” başlığıyla bir deklarasyon yayımlayacağını söyleyen Pervin Buldan, “Kurulması gereken ittifak barış ittifakıdır. Herkes barış ittifakı üzerinde çalışmalı ve bu ittifakı hayata geçirmelidir" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Buldan, "Türkiye’nin en acil ihtiyacı barıştır. Türkiye’nin barış ittifakını oluşturmak için çalışması gerekiyor. HDP olarak 27 Eylül’de ilkelerimizi açıklayacağız. Türkiye’nin tüm sorunlarının yanında Kürt sorunu ve diğer sorunların çözümüne dair ilkelerimizi Türkiye kamuoyuna açıklayacağız" ifadesini kullandı.