HDP’den İmamoğlu değerlendirmesi: 'Bir suda iki defa yıkanılır mı?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul için yola çıktığını” ve partiler üstü bir ittifak kurmayı amaçladığını açıklamasının ardından HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, “ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın yanlış olacağını” söyledi.

Parti olarak seçim sonrası sahici bir muhasebe yapmaya çalıştıklarını ifade eden HDP’li Türkmen, “Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur. Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Türkmen, geçmiş seçimlerdeki “aday çıkarmama” deneyimlerini de hatırlattı “Geçmiş seçimleri düşününce şu söz de akla geliyor; ‘Bir suda iki defa yıkanılır mı?' Bizim için önemli olan HDP’nin politik çizgisini büyütmek. Bu çizgiyi, bu çizgiye yakın siyasal çizgilerle büyütmeyi birinci öncelik olarak görürüz” ifadelerini kullandı.