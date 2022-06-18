HDP'den iktidarın olası 'Öcalan planı'na ilişkin açıklama

HDP'nin "Öcalan'a tecrit kaldırılsın" eylemleri sonrası yandaş yazar Abdulkadir Selvi, Öcalan'ın bir aile üyesiyle görüştürüleceğini söylemişti.

Konuya ilişkin BirGün'de yer alan haberde, seçimlerin anahtarı konumundaki Kürt seçmenin HDP’ye rağmen Öcalan’ın sözlerini önemseyeceğini düşünen parti yönetimi (AKP), bu nedenle tıpkı yerel seçimler öncesinde olduğu gibi, genel seçim süreci ve Cumhurbaşkanlığı için aday belirleme sürecinde de Öcalan’ın devreye girmesini istiyor.

HDP’nin Erdoğan’ın karşısındaki bir adayı destekleyeceğini düşünen iktidar kurmayları, bu nedenle 2019’daki “mektup” olayında yaşanan gibi "tarafsız" bir akademisyen değil, Öcalan’ın aile üyelerinden biriyle görüşmesinin etkili olacağını ve böylece mesajla ilgili “şüphe kalmayacağını” ifade ediyor.

Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren HDP kurmayları da sürecin bir an önce ilerlemesini istiyor. BirGün’e konuşan bir parti yöneticisi, Öcalan’a uygulanan tecridin bir insanlık suçu olduğunu, aile ve avukat görüşünün uygulanması gerektiğini kaydetti. İktidarın Öcalan’ın olası “tarafsızlık” sözlerine yeniden muhtaç olduğunu ancak tıpkı 2019’daki mektup olayı gibi, bu görüşmeden de AKP ve MHP ittifakının istediği sonucu alamayacağını dile getirdi.