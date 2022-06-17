Selvi, Abdullah Öcalan'a ilişkin yeni kararı duyurdu

HDP geçtiğimiz hafta sonu Öcalan'ın avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmesi için bir eylem yaparken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin yeni gelişmeyi köşesinden duyurdu.

"PKK ve HDP Öcalan’ı yeniden keşfetti. Oysa yerel seçimler sırasında mektubunu yayınlamamışlar, Öcalan’ı diri diri mezara gömmeye çalışmışlardı. Her nedense son zamanlarda Öcalan’a tecridin kaldırılması için eylem yapıyorlar" diyen Selvi, "Öcalan yaklaşık 2 yıldır yakınlarıyla görüştürülmüyor. Kulislerden edindiğim izlenime göre Öcalan’ın yakında bir yakınıyla görüşmesine izin verilecek" ifadesini kullandı.

İmralı'ya gidecek ismin Mehmet Öcalan ya da Ömer Öcalan olabileceği belirtilirken, Selvi, "Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?" diye sordu..