HDP'den Gelecek Partisi'ne ziyaret: 'Kıymetli bir görüşme gerçekleştirdik'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanlarına Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan eşlik etti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kapıda karşıladığı HDP Eş Genel Başkanları basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme ardından Buldan ve Sancar ile Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak konuşan Ahmet Davutoğlu, “Demokrasiler farklı görüşlere dayanır” diyerek, görüşmeden memnun olduklarını belirtti.

'Kıymetli bir görüşme gerçekleştirdik'

Söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, “Kıymetli bir görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık iki saat bir görüşme yaptık. Gelecek Partisi Sayın Davutoğlu ve heyetiyle birlikte. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve bu durumla birlikte Türkiye toplumunun bizden beklentilerini konuştuk. Ekonomik kriz ile birlikte Türkiye toplumunun büyük bir beklenti içinde olduğu, muhalefet partilerinin bir araya gelmesi ile birlikte seçim dönemine kadar istişare ederek bu süreci nasıl yürüteceğimize dair görüşlerimizi paylaştık” dedi.

Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olduğunu aktaran Buldan, şunları söyledi: “Bu talebimizi Gelecek Partisi ile de paylaştık. Yarın yapacağımız ziyaretlerde de genel konuları ifade edeceğiz. Biz de ‘hemen acil seçim’ diyoruz. Türkiye’nin bu mevcut durumdan kurtulabilmesi için. Ancak, erken seçimin olacağı tarihe kadar da bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Çünkü bugün Türkiye'de demokrasin, adaletin, hukukun olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçle mağdur olan Türkiye halklarıdır. Bizler, AKP-MHP hükümet gündem değiştirmeye çalışsalar da bir erken seçimi gündemlerine almasalar, ekonomik krizi gündem olmaktan çıkarsalar bile Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı var. Türkiye halklarının içinde olduğu durumu konuşmak ve dertlerine çare olmak zorundayız. Bütün muhalefet ve kamuoyu paylaştık, buradan bir çıkış noktası aramak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve bu sorumluluk gereği buradayız ve bu konuları konuştuk. Bir kez daha kendilerine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz.

'Böyle bir inancı Sayın Davutoğlu ve heyetinde görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, Davutoğlu ve heyetine teşekkür ederek söze başladı.

Sancar, şöyle konuştu: “Türkiye’nin temel ihtiyacının demokratik mekanizmaların en azından muhalefet arasında tereddütsüz işlediğini göstermek istiyoruz. İktidar demokratik işleyişi boğma hedefini ısrarla sürdürüyor ve bu konuda da hiçbir kural tanımıyor. Bizler toplumun tüm kesimleriyle diyalogu esas alıyoruz. Şüphesiz muhalefet ile diyalog da bunun çok özel bir bölümünü oluşturuyor. İktidarın toplumu ayrıştırmak ve kutuplaşmak ve bu buradan fayda sağlamak istediğini biliyoruz. Muhalefet olarak buna karşı en büyük cevap toplumsal barışa katkı sunabileceğimizi ve toplumsal barışın kurma imkanlarının olduğunu göstermektedir. Farklılıklarımızla ile bir araya gelip temel ilkelerde buluşmak, diyalogu sürdürmek, toplumsal barışa seçimleri beklemeden katkıda bulunma yollarını istişare etmek olduğunu inancındayız. Bu görüşmelerimizin bu ihtiyaca katkı sunacağını düşünüyoruz ve buna inancımız var. Böyle bir inancı Sayın Davutoğlu ve heyetinde görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seçim talebimiz var ama hukuksuzluklara ve halkın soyulmasına karşı ortak yolları ve iradeleri nasıl gösterebileceğimize tartışmaya ihtiyacımız var.”

'Toplumun ortak refahı zemininde buluşmasının büyük bir önemi var'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da demokrasilerde farklı görüş ve vizyonlara sahip partilerin diyalog kurmasının, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Meşru siyaset zemini içinde olan bütün partilerin müzakerelerin ülke huzuru için önemli olduğunu aktaran Davutoğlu, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyoruz. Hep beraber ya insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı bir demokrasiyi hayata geçireceğiz ya da Türkiye'nin yüzyıl içinde çektiği çileleri, yeni kutuplaşma ve çatışmalara zemin olacak bir vebali herkes omuzunda taşıyacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılına giderken bütün siyasi partilerin Türkiye’nin birlik ve beraberliği temelinde ülke bütünlüğü temelinde, temel insan ve hak ve özgürlükleri zeminde ve toplumun ortak refahı zemininde buluşmasının büyük bir önemi var” diye konuştu.

Demokrasinin özgürlükler rejimi, kamu düzeni rejimi olduğunu öne süren Davutoğlu, şöyle konuştu: “Dıştalanan, ötekileştirilen, kutuplaştırılan bir ortamda demokrasiyi inşa etmek çok zordur. Türkiye kapsayıcı demokrasiyi benimsemek durumdadır. Türkiye yüzüncü yılına girerken Gelecek Partisi olarak en önemli ilkelerimizden birisi 84 milyonun hiçbirisinin tek bir vatandaşımızın dahi etnik, mezhebi, dini, inanç, felsefi görüşleri dolayısıyla dışlanmadığı, temel hak özgürlüklerin bütün yönleriyle yaşandığı, demokratik hukuk devleti kurallarını hakim olduğu, katılımcı milli iradenin gerçekleştiği dünyanın saygın ülkeleri arasında ülkemizi sokmaktır.