HDP’den Gelecek Partisi'ne ziyaret

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve milletvekili Fatma Kurtulan, “Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu” kapsamında Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

HDP heyetini Gelecek Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Bilici ve Bahattin Meral ile Genel Sekreter Kani Torun karşıladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede HDP heyeti, deklarasyona dair bilgilendirme yaptı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.