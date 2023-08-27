HDP'den e-Reçetem'e 5 dil eklendiğini duyuran Koca'ya tepki: Kürtçe nerede?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin eklendiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından dün paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

'Hayırlı olsun tabii ama...'

HDP sisteme eklenen diller arasında Kürtçe olmamasına tepki gösterdi.

Bakan Koca'nın paylaşımına yanıt veren HDP Genel Merkezi'nin mesajında "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz? Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" denildi.

Mesajın devamında Kürtçe "Kurdên ku piştgirî didin AKP'ê, gelo hun jî van pirsan napirsin? Birêz Fahrettin Koca qet nebû tu li zimanê xwe jî xwedî derketiyayî" (AKP’yi destekleyen Kürtler siz de bu soruları sormuyor musunuz? Sayın Fahrettin Koca, dilinize hiçbir zaman sahip çıkamadınız) ifadelerine yer verildi.