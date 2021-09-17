HDP'den 'büyük olasılıkla seçimlere tek başına gireceğiz' açıklaması

HDP Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki, seçim tartışmaları, partiler arası ittifak, Cumhurbaşkanı adayı seçimine dair Mezopotamya Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Partimiz çok büyük olasılıkla seçimlere tek başına girecek. Herhangi bir ittifakın içinde yer almadan üçüncü yol olarak bir demokrasi ittifakı çizgisini sürdürecek” diyen Tirkaki, Cumhurbaşkanı seçimlerine dair ise, bu meselenin bir ortaklaşmayla çözülmesi gerektiğinin açık olduğunu söyledi.

'HDP’nin desteklemediği bir adayın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması olanaksız'

Tiryaki, “Birileri biz hangi adayı gösterirsek, gösterelim nasıl olursa HDP’de o adayı destekleyecek diye düşünüyorsa bunun bir yanılgı olduğunun altını çizmekte yarar var. Ortada Millet İttifakı ve bir de Cumhur İttifakı var. Her ikisinin de adaylarının tek başına cumhurbaşkanlığını kazanamayacaklarını bütün anketler söylüyor. HDP’nin bir adayı belirlemekten çok desteklemediği bir adayın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması olanaksız. HDP bugüne kadar başkalarının söylediği gibi asla bunu şantaj olarak kullanmış değil. Biz çok basit bir şey söylüyoruz. İlkeler üzerinden bir tartışma yürütelim. Bir ortak aday olacak ya da bir adayın desteklenmesi talebi olacaksa da bu şahıs tartışması olmasın. İlkeler üzerinden olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girip girmeyeceklerine dair bir açıklamalarının da olmadığını söyleyen Tiryaki, "Henüz bir seçim tarihi olmadan, ittifaklar aday belirlemeden bir şey söylemek doğru olmaz” diye konuştu.