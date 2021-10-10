HDP'den Bahçeli'ye yanıt: Kapatman gereken kin kusan ağzındır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin "Analar-Bacılar Kongresi"nde HDP'yi hedef aldı. Bahçeli "HDP’nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK’nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır" ifadesini kullandı.

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "İktidarın küçük ortağı ağzını her açtığında partimize ve ülkenin farklılıklarına hakaret ediyor. HDP olarak diyoruz ki açılmamak üzere kapatman gereken senin kin ve nefret kusan ağzındır" denildi.