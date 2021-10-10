Diyarbakır'da emekçiler 'Şimdi Sosyalizm Zamanı' dedi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) "Şimdi Sosyalizm Zamanı, Erteleme, Oyalanma, Azıyla Yetinme" başlığıyla çağrısını yaptığı etkinlikte bugün Diyarbakırlı emekçiler bir araya geldi.

Etkinlikte emekçilerin sorunları, genç işsizlik, ülke gündemi gibi başlıklar tartışılırken örgütlenme çağrısı öne çıktı.

Türkiye Komünist Gençliği adına konuşma yapan Dicle Üniversitesi öğrencilerinden Ramazan Dal, genç işsizlerin yaşadığı sorunlardan ve gelecek kaygısı yaşayan öğrencilerin durumundan söz etti.

Dal, öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için inşaatlarda, hizmet sektöründe, tarlalarda ya da fabrikalarda çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekerken günümüzdeki umutsuzluğun ve geleceksizlik kaygılarının temelinde bu düzenin ve iktidarın yattığını ifade etti.

"Ben de binlerce umutsuz gençten biri değilsem eğer bugün mücadele ettiğim için kavga verdiğim ve yalnız olmadığımı bildiğim içindir" diyen Dal, gençleri mücadeleye davet etti.

Ramazan Dal'ın ardından Komünist Kadınlar adına söz alan Eda Kenç "Biz emekçi kadınlar, tekstil atölyelerinde, temizliğe gittiğimiz evlerde ya da çalıştığımız ofislerde patrona, sömürüye boyun eğmediğimizi, eğmeyeceğimizi göstereceğiz" dedi. Diyarbakırlı emekçilerin yaşadığı sorunlardan söz eden Kenç, "Mücadeleyi ve dayanışmayı büyüteceğiz. Yalnız ve güçsüz değiliz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

‘Kürt sorunu deyince aklımıza Kürt emekçilerinin sorunları geliyor’

Etkinlikte konuşan TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler, "Bugün Kürt sorunu olarak karşımıza çıkan şey ve sorunun çözümüne dair yapılan tariflerde emekçilere dair bir şey yok. Asıl olan emekçilerin muhatap olduğu bir çözümdür ve işçi sınıfı mücadelesinin büyüyeceği zemin budur” dedi.

Konuşmasında Behice Boran ve Hikmet Kıvılcımlı’yı da anan Güler, şöyle konuştu:

“Bugün söylediklerimiz [onların] yıllar önce söyledikleridir, bu gerçekliğin devamıdır. Kürt sorunu deyince aklımıza Kürt emekçilerinin sorunları geliyor. Kürt ağalarının, beylerinin, şeyhlerinin ya da şıhlarının değil. Bizim tarafımız ayrı. Biz emeğin, emekçinin cephesinden bakıyoruz soruna ve sürece.”

Kürt sorununun çözümünün emekçilerin mücadelesinde olduğunu ifade eden Güler, “Bugün bir çözüm masası tarif edilirse ve masanın bir tarafında Türkler karşısında Kürtler olursa iki tarafta da zenginler olur” dedi.

İki tarafta da zenginlerin oturacağı bir masadan Kürt emekçileri için bir sonuç çıkmayacağını söyleyen Güler, “TKP'nin dün Kürt sorunu konusunda yaptığı ‘Muhatap Emekçi Halktır’ açıklaması bu konuyu net olarak ifade ediyor” dedi.

Aydemir Güler, “Burada Diyarbakırlı emekçiler, Kürt emekçiler bir arada. Madem bu sorun bizler için emekçilerin cephesinden tarif edilen bir sorun o zaman sorunu da emekçiler çözecek” dedi. Güler mevcut düzenin Kürt sorununda olduğu gibi başka herhangi büyük bir sorunu da çözme ehliyeti olmadığını ifade ederken bir kere daha örgütlenme çağrısında bulundu.

Nurevşan Kırçiçek'in müzik dinletisinin ardından etkinliğin sonunda 10 Ekim Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren yurttaşlar anıldı.