HDP'de ittifak tartışması: 'Keşke AKP ile ortak zeminde buluşulabilse'

Parlamento seçimlerinden oy oranı ve milletvekili sayısında kayıplar vererek çıkan HDP ile Yeşil Sol Parti, ''sahici bir özeleştiri'' sürecinin kapısını açtıklarını duyurmuştu. Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongre öncesinde yaklaşan yerel seçimlere ilişkin farklı değerlendirmeler dile getirilmeye başlandı.

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin kendi siyasetini görünür kılmasında ortaklaşan görüşlerin ayrıştığı noktaysa ittifaklara ve işbirliklerine yönelik tutum oldu. Medyada dile getirilen eleştirilerin bir kısmı muhalefet odaklarıyla ''eşit'' ilişki kurulmasını önerirken, bazı kalemler AKP ile ortak zeminde buluşmayı önerdi.

'AKP'yle ortak zeminde buluşulsa, sol ile en geniş ittifak kurulsa'

Yeni Yaşam'da Herdem Fırat imzasıyla yayınlanan yazıda ''Yerel seçimde ne yapmalı'' sorusuna verilen ilk yanıt ''(HDP) yapacağı tüm ittifakları şartlarını ortaya koyarak yapar. Bu şartlara iktidar partisi uyuyorsa ona da açık olabilmeli'' oldu.

Önümüzdeki seçimlerde dağınık hareket edilmemesi ve toplum mühendisliği yöntemlerinin bırakılması gerektiğini kaydeden yazar, HDP'nin Millet İttifakı ve AKP'yle masaya oturmamasını savunanlara şu sözlerle seslendi: ''Bu tartışmaların -ülkenin devasa sorunları düşünüldüğünde- siyaseten ne kadar sığ oldukları görülüyor. Keşke yeni bir çözüm süreci başlasa, keşke ülkenin sorunlarının çözümünde HDP ve AKP ortak bir zeminde buluşabilse, keşke HDP’nin sol ile ittifakı en geniş çerçevede gerçekleşebilse.''

Sorunların çözümü için partiler arasında diyalog kanalının açık tutulmasının tavsiye edildiği yazıda, ''Ancak ilke ve mücadelede kendilerine güvenmeyenler görüşmeden uzak durur, karşıtlık siyaseti yaparlar'' denildi.

'İlkeler ortaya konulacak'

''Yeni bir ittifak'' ihtimali olarak yorumlanan yazının ardından HDP'li isimlerle konuşan T24 yazarı Murat Sabuncu, kaynaklarının "Şimdiden ittifak konuşmak için erken. Ancak şurası kesin bir ittifak olacaksa da şeffaf ve ilkelerin ortaya konduğu/yazılı bir ittifak olacak'' dediğini aktardı. Sabuncu, fikrini almak için aradığı partiye yakın isimlerin tamamının yazıyı okumuş olduğuna da dikkat çekti.

AKP'nin planı ne olacak?

Son yerel seçimlerin ardından kazandığı 50'ye yakın belediyeye kayyum atanan HDP'de, benzer bir hamle karşısında atılacak tartışılırken, iktidarın da yeni bir plan hazırlığı içerisinde olduğu kulislere yansıyan bilgiler arasında.

İktidarın pazarlık gücünü artırmak istediğini belirten Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'nin HDP’de karşılığı olan aracılarla görüştüğünü ve CHP ile ittifak yapılmaması durumunda seçilecek belediyelere kayyum atanmayacağı sözü verildiğini öne sürdü.