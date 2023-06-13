HDP yöneticisi: 'İBB’yi alma ihtimalimiz zayıf ama bu politik iddiamızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor'

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP’nin üç büyükşehirde aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna, “Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var" yanıtını vermişti.

HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, konuyla ilgili Medyascope‘tan Berfin Bayır'a konuştu.

Koçyiğit, bundan sonraki seçim sürecine ilişkin “Şu anda daha ziyade seçim sonuçları, seçim sonuçlarının bize ifade ettikleri, bize dönük eleştiriler, mevcut durumumuzun iyi bir şekilde tahlil edilmesi ve gelecek dönemin bu tahliller doğrultusunda yapılandırılması gibi temel bir görevimiz var” diye konuştu. Büyükşehir belediye başkanlıklarının, Merkez Yürütme Kurulu’nda konuşulan bir konu olmadığı bilgisini verdi.

Koçyiğit, yerel seçimlerde üç büyük şehirde aday çıkardıkları takdirde, HDP ve Emek İttifakı’nın geçtiğimiz seçimlere göre şansının ne olduğunu söyledi:

“Matematiksel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni alma ihtimalimiz zayıf ama politik olarak bu iddiamızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Siyasal partiler nicelikten ve sonuçlardan bağımsız olarak seçim dönemlerinde yoğun bir şekilde propaganda yaparlar. Seçim dönemleri, halkın siyasi partilerin ne önerdiğini en fazla dinlediği dönemlerdir. Bu sebeple politik iddiamızı sürdüreceğiz.”