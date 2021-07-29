HDP: Yangına sebep olanlar hukuk önünde hesap vermeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), son günlerde yaşanan orman yangınlarına dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde başlayan ve yaşam alanlarını tehdit ederek can ve mal kayıplarına neden olan orman yangınlarından dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, bütün Türkiye’ye geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi: