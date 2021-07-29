HDP: Yangına sebep olanlar hukuk önünde hesap vermeli

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), son günlerde yaşanan orman yangınlarına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde başlayan ve yaşam alanlarını tehdit ederek can ve mal kayıplarına neden olan orman yangınlarından dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, bütün Türkiye’ye geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Nasıl çıkmışsa çıksın yaşanan orman yangınlarını, insanlığın ve tüm canlıların karşı karşıya kaldığı en büyük felaketler olarak görüyoruz. Bu yangınlar yaşanan küresel iklim krizinin sonucu ise sorumlusu iklim krizine sebep olan sistemin kendisidir ve hep söylediğimiz gibi ekolojiyi öncelemeyen bu sistem değişmelidir. Şayet ormanlık alanları ranta açmak için bir sabotaj, ihmal ya da kasıt varsa derhal gerekli soruşturmalar başlatılmalı ve gerçekler açığa çıkarılmalıdır. Ormanlara, doğaya, yaşama yönelik düşmanca politikalar asla kabul edilemez. İster rant amacıyla olsun ister ihmalkarlık sebebiyle olsun ister başka bir gerekçeyle olsun buna sebep olanlar hukuk önünde hesap vermelidir.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki; orman yangınlarının baş sorumlusu her alanda rant peşinde koşan bu iktidardır. Kendi bekası için sınır içi ve ötesinde savaş politikalarına sarılan, SİHA’larıyla her fırsatta övünen, Cumhurbaşkanından bakanına özel uçaklardan inmeyen bu iktidar günlerdir süren yangınlara müdahale edecek sayıda yangın söndürme uçağı bulamamaktadır.Öte yandan yaşanan bu acılar ve felaketlerden ırkçılık devşirmek ve toplumu kutuplaştırmaya kalkmak toplumsal yaşamı ateşe atacak çok daha büyük bir felakettir. Bütün kışkırtmalara, provokasyonlara rağmen halklarımızı dayanışmayı büyütmeye, doğamızı ve yaşam alanlarımızı sahiplenmeye ve halklar arası ortak yaşamı güçlendirmeye çağırıyoruz. HDP olarak ekolojik dengelerin ve sistemin korunması mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz.”